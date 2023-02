Marktoffingen/Nördlingen

Nachwuchs-Volleyballerinnen haben anstrengende Wochenenden hinter sich

Plus Die Marktoffinger Damen IV beweisen sich in Kreisliga-Spielen und bei zwei Jugend-Bezirksmeisterschaften.

Von Josef Wizinger

Wenn eine Sportlerin nach Wettkämpfen brennt, dann ist sie zur Zeit bei den Jugendvolleyballerinnen des FSV Marktoffingen in der U18 und U20 bestens aufgehoben. In diesen Altersstufen standen an den vergangenen beiden Sonntagen die Bezirksmeisterschaften auf dem Programm.

