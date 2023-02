Basketball Play-offs: Bringt Nördlingen den Topfavoriten ins Stolpern?

Der TSV Nördlingen startet am Samstagabend in Breitengüßbach in die Play-offs. Auch in der Außenseiterrolle ist den Rieser Basketballern etwas zuzutrauen.

Völlig überraschend sind die Basketball-Herren des TSV Nördlingen direkt nach dem Wiederaufstieg in die 1. Regionalliga in die Play-offs eingezogen und dürfen dort nun um die Meisterschaft mitspielen. Zum Beginn der Saison sah es danach so gar nicht aus, als man zunächst die ersten drei Spiele verlor und wenig später auch noch mit Filip Kamenov einen absoluten Leistungsträger ziehen lassen musste. Doch die Aufsteiger ließen sich davon nicht entmutigen, arbeiteten in vielen Trainings hart an ihren Schwächen und fanden so zurück in die Erfolgsspur.

Junge Spieler aus der eigenen Jugend übernahmen mehr Verantwortung und halfen dem TSV, einen starken Schlussspurt mit vier Siegen in den letzten fünf Spielen der Hauptrunde hinzulegen. Mit dem jüngsten Erfolg über den Tabellendritten Schwabing löste man das Ticket zur Teilnahme an der Runde der letzten Acht und darf statt um den Klassenerhalt um den Aufstieg in die 2. Basketballbundesliga mitspielen, wenn auch nur als Außenseiter.

Nördlingens Gegner Breitengüßbach weist beeindruckende Statistik vor

In den Play-offs wartet mit dem Tabellenführer der Nordgruppe, dem TSV Breitengüßbach, allerdings ein absolutes Schwergewicht auf die Rieser. Die Oberfranken dominierten ihre Liga in allen Belangen, gewannen in beeindruckender Manier alle 14 Spiele und sind damit der glasklare Favorit beim Aufeinandertreffen mit dem Tabellenvierten Nördlingen. Das Team von Trainer Marko Völkl ist bekannt für seine aggressive und entschlossene Verteidigung, die mit lediglich 54 gegnerischen Punkten pro Spiel die beste der Liga ist und phasenweise schier undurchdringlich erscheint.

Der Tabellenführer ist außerdem auf jeder Position gut besetzt, sodass sich die Nördlinger nicht auf einen Topscorer konzentrieren können, sondern versuchen müssen, keinem ihrer Gegenspieler Freiräume zu gewähren. Diese nutzen die Gelb-Schwarzen regelmäßig mit guten Wurfquoten von inner- und außerhalb des Dreipunktebereichs aus.

Bei einem Sieg könnte Nördlingen in eigener Halle weiterkommen

Doch Nördlingen braucht sich vor seinem Kontrahenten keinesfalls zu verstecken. Mit Dreierspezialist Scottie Stone haben die Rieser den besten Scorer der gesamten Südgruppe in ihren Reihen, dazu kommen mit Eichler und Seeberger zwei Center hinzu, die ebenfalls zahlreiche Punkte generieren können. Auf den kleinen Positionen steigerten sich im Laufe der Saison Mateus, Schwarzenberger und Schröppel, brachten starke Leistungen und machen den TSV nun in der Offensive flexibler und weniger ausrechenbar. Auch die Defensive konnte sich von Spiel zu Spiel verbessern und zeigte leidenschaftliche und kämpferische Auftritte, die den Nördlinger Fans Hoffnung auf die große Play-off-Überraschung machen dürfen.

"Es ist eine große Herausforderung und gleichzeitig eine große Chance für uns. Es ist alles möglich", stimmt Trainer Mohammed Hajjar seine Mannschaft auf den anstehenden "Fight" ein. Gespielt wird ein Best-of-Three-Modus, was bedeutet, dass der Aufsteiger, sollte er tatsächlich gleich das erste Spiel aus Breitengüßbach entführen, am darauffolgenden Samstag die Chance hätte, zu Hause den Einzug in die nächste Runde klarzumachen. Die Rieser Basketballfans dürfen sich schon jetzt auf ein Basketballfest am 18. Februar einstellen, wenn ihr Team die Franken in eigener Halle empfängt.

Tip-off ist am Samstag um 18 Uhr in der Hans-Jung-Halle in Breitengüßbach.