Gmünd verweist Rieser Jugendteams in Hallenturnier auf die Plätze

Plus Im Hallenfußballturnier für U16- und U17-Mannschaften in Nördlingen holen die Gäste aus Württemberg den Titel. Bester Spieler wird trotzdem ein TSVler.

Der 1. FC Normannia Gmünd hat das vom TSV Nördlingen in der Hermann-Keßler-Halle veranstaltete Hallenfußballturnier für U16/17-Mannschaften gewonnen. Die Mannschaft aus dem württembergischen Ostalbkreis siegte im Endspiel gegen den TSV 1861 Nördlingen Blau mit 3:2. Turnierdritter wurde der Nachwuchs der SG SC Nähermemmingen-Baldingen, der im kleinen Finale den TSV Nordlingen Grün mit 2:0 besiegte.