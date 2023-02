Nördlingen

16:30 Uhr

Nördlingen verabschiedet sich erhobenen Hauptes aus den Play-offs

Plus Die Basketballer des TSV Nördlingen liefern Breitengüßbach im zweiten Spiel des Play-off-Viertelfinales einen großen Kampf. Am Ende schwinden aber die Kräfte.

Von Maximilian Bosch

Auch im zweiten Aufeinandertreffen haben die Basketball-Herren des TSV Nördlingen dem TSV Breitengüßbach nicht die erste Saisonniederlage beibringen können. Mit 75:62 Punkten setzten sich die Oberfranken am Samstagabend in der Nördlinger Hermann-Keßler-Halle durch und beendeten damit die Saison der Nördlinger, die nach der 57:93-Niederlage im ersten Spiel einen Sieg brauchten, um im Best-of-Three-Modus die Chance aufs Weiterkommen zu wahren. Dabei sah es bis zur Halbzeit so aus, als könnten die Rieser die Sensation tatsächlich schaffen und sogar einen äußerst bitteren Ausfall kompensieren.

