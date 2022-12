Nördlinger Ju-Jutsuka feiern Erfolge in Würzburg

Die Ju-Jutsu-Kämpfer des TSV Nördlingen haben bei der Nordbayerischen Meisterschaft dreimal Gold, viermal Silber und zweimal Bronze gewonnen.

Mit der Nordbayerischen Meisterschaft ist vor Kurzem die neue Wettkampfsaison 2022/2023 für Ju-Jutsu-Kämpfer gestartet. Insgesamt vertraten neun Athleten und Athletinnen den TSV Nördlingen bei dem Wettbewerb in Würzburg. Trainer Christian Bold und Abteilungsleiter Friedrich Bruckmeier konnten mit den Leistungen ihrer Schützlinge zufrieden sein.

Aufgrund der teilweise geringen Anzahl gemeldeter Wettkämpferinnen und Wettkämpfer wurde in den Gewichtsklassen im Best-Of-Three-Verfahren gekämpft. Sieger wird hier die Person, die zwei der drei Begegnungen gewinnt. In der Wettkampfklasse U16 bis 52 Kilogramm trat Lavinia Beck an. Für sie war die Nordbayerische Meisterschaft das erste Turnier. Gegen ihre erfahrenere Kontrahentin aus Nürnberg setzte sie sich zwar standhaft zur Wehr, musste sich aber schlussendlich doch zweimal geschlagen geben und belegte somit den zweiten Platz.

Nördlinger Youngster machen U16-Titel unter sich aus

Ebenfalls im Best-Of-Three-Modell kämpften die beiden Youngsters Max Schumann und Marvin Pfaffel in der Alters- und Gewichtsklasse U16 bis 60 Kilogramm. Die zwei Nördlinger schenkten sich in ihren Kämpfen nichts. Max konnte die ersten beiden Begegnungen für sich entscheiden und sicherte sich die Goldmedaille. Silber ging somit an Marvin. Sascha Brennförder traf in der Klasse U18 bis 66 Kilogramm auf den Bundeskaderathleten Luis Schwenkert aus Würzburg. Sascha verlangte seinem Körper einiges ab, musste sich aber letztendlich dem erfahrenen Kämpfer unterordnen.

Das Nördlinger Team holte in Würzburg neun Medaillen. Foto: Theresa Attenberger

Bei den Damen bis 63 Kilogramm traten gleich zwei Nördlingerinnen an, Jana Schindler und Anna Kerle. Mit einem knappen Sieg über die Vereinskollegin und einer ebenso knappen Niederlage gegen Katharina Wagner vom SV Oberdürrbach erkämpfte sich Jana den zweiten Platz. Anna unterlag in ihren zwei Kämpfen nach jeweils harten Duellen knapp und landete somit auf Platz drei.

Tamara Eckmeier startete bei den Damen der Klasse bis 70 Kilogramm. Sie traf in beiden Kämpfen auf zwei erfahrene Kämpferinnen. Beiden verlangte sie die komplette Kampfzeit von drei Minuten ab, trotzdem ging der Sieg jeweils an die Konkurrentinnen und Tamara erhielt die Bronzemedaille.

Lesen Sie dazu auch

Nördlinger Ju-Jutsuka-Herren holen zweimal Gold in Würzburg

Philipp Berber ging nach langer Wettkampfpause bei den Herren bis 77 Kilogramm an den Start. Sein Kontrahent aus Würzburg musste nach einer unglücklichen Verletzung aufgeben und wurde aus dem Turnier genommen. Somit ging der erste Platz an Philipp. Lukas Barth dominierte die Klasse der Männer bis 85 Kilogramm. Nach zwei Siegen gegen den Gegner aus Herzogenaurch ging auch hier der Titel des Bayerischen Meisters an den Nördlinger.

Alles in allem war es ein guter Saisoneinstieg und schöner Erfolg für die junge Wettkampfgruppe der Ju-Jutsu Abteilung. Heim- und Landestrainer Christian Bold sowie Abteilungsleitung Friedrich Bruckmeier waren mit vor Ort und mit der Leistung der Kämpfer und Kämpferinnen sehr zufrieden. (AZ)