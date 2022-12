Nördlingen

TSV-Basketballerinnen wachsen gegen München Ost über sich hinaus

Sandra Keller (Bildmitte) zerstreute mit zwei Dreiern am Ende alle Zweifel an einem Nördlinger Sieg gegen den TSV München.

Plus Damen-Basketball Regionalliga: Der TSV Nördlingen gewinnt gegen den TSV München Ost unerwartet mit 65:51. Ihr Siegeswille trägt die Rieserinnen ins Ziel.

Vor Kurzem hatten die Regio-Basketballerinnen des TSV Nördlingen den TSV München Ost zu Gast. Gegen den aktuell Tabellenzweiten rechneten sich die Schwäbinnen keine allzu großen Chancen aus, zumal sie nur mit sechs Spielerinnen an den Start gehen konnten. Die prekäre Personallage war auch in den vergangenen Spielen gegen den TS Jahn München ein Problem und zieht sich bereits durch die ganze Saison. Dennoch wollten sich die Rieser Damen in eigener Halle nicht vorführen lassen und waren bereit, für den nächsten Heimsieg zu kämpfen – und das wurde am Ende auch belohnt.

