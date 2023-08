Großer Erfolg für Marktoffinger Jungschützen

Silas Kienle, Marius Stark und Max Meyer belegen den zweiten Platz bei der bayerischen Meisterschaft in München. Kienle löst Ticket für deutsche Meisterschaft.

Die Marktoffinger Jungschützen Silas Kienle, Marius Stark und Max Meyer haben bei den bayerischen Meisterschaften im Sportschießen auf der Olympia-Schießanlage in München den zweiten Platz belegt. Neben den drei Mannschaftsschützen (LP Junioren II) qualifizierten sich als Einzelschützen Moritz Kienle (LP Schüler) und Moritz Holzmeier (LP Jugend) aufgrund ihrer Ergebnisse bei den Vorkämpfen.

Zunächst starteten die Junioren in einem gut besetzten Starterfeld mit 45 Schützen. Max Meyer begann bei seiner ersten bayerischen Meisterschaft mit einem soliden Ergebnis von 317 Ringen, was für ihn in der Einzelwertung den 32. Platz bedeutete. Marius Stark konnte seinen hervorragenden Start aus den ersten beiden Serien nicht bis zum Schluss durchhalten, belegte aber mit einem guten Ergebnis von 335 Ringen den 26. Platz. Das beste Ergebnis der Marktoffinger Junioren erzielte Silas Kienle mit ausgezeichneten 362 Ringen und dem siebten Platz in der Einzelwertung. Dieses Ergebnis ist gleichzeitig das Ticket für die Teilnahme an den deutschen Meisterschaften im Sportschießen.

1014 Ringe für die Marktoffinger Jungschützen

Erfreulich für die jungen Starter und den Betreuer Florian Michel war, dass das Gesamtergebnis von 1014 Ringen für die Jungschützen schließlich den bayerischen Vizemeistertitel bedeutete, und somit durften sich alle drei Jungschützen über eine Urkunde und die Silbermedaille freuen. Bei den Schülern startete Moritz Kienle in einem mit 60 Schützen besetzten Feld. Nach einem guten Start mit 79 Ringen tat sich Kienle mit den Bedingungen auf seiner ersten bayerischen Meisterschaft etwas schwer, was zu einem Ergebnis in der zweiten Serie von 55 Ringen führte. Mit dem Gesamtergebnis von 134 belegte Kienle schließlich den 54. Platz. Moritz Holzmeier konnte an seinem Wettkampftag leider nicht starten. (AZ)