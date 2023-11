Schießsport

vor 56 Min.

Katharina Kuhn ist bei den Wörnitzschützen nicht zu schlagen

Plus Luftgewehr Schwabenliga: Jeweils mit 4:1 schicken die Wechinger Binswangen und Breitenthal nach Hause. Eine Schützin liefert wahre Meisterleistungen ab.

Von Kathrin Mädler Artikel anhören Shape

In der Luftgewehr-Schwabenliga Nord hat Wechingen am dritten Wettkampftag zu Hause für ein Punktefeuerwerk gesorgt. Der Heimvorteil beflügelte die Wörnitzschützen und brachte den Riesern deutliche Siege gegen Binswangen und Breitenthal ein. Zum Star des Tages wurde Katharina Kuhn mit einigen herausragenden Serien.

Am Vormittag stand das Duell mit Binswangen auf dem Programm, die den Wörnitzschützen in der Tabelle dicht auf den Fersen sind. Wechingens Katja Fackler lag nach den ersten zehn Schuss drei Ringe zurück. Dank einer 98er- und 99er-Serie drehte Fackler den Spieß um und war fortan die Führende. Daniel Keiling zeigte dagegen von Anfang an, wer die Schießhosen anhat. Mit 97 Zählern schaffte er sich einen komfortablen Puffer, den er sogar noch weiter ausbaute. Auch Mannschaftskollegin Milena Nagel startete mit 96 Ringen souverän in ihr Match und hielt das Niveau konstant bis zum Schluss durch. Eine grandiose 99er- und eine 100er-Serie waren der Grund, weshalb sich Katharina Kuhn die Siegerkrone aufsetzte. Nach vier gewonnen Begegnungen war es Thomas Groß, der wegen vieler Achter seiner Binswangener Gegnerin einen Ehrenpunkt überließ.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .