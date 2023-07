Schwörsheim/Munningen

Mägu, Ziz und Humbi spielen in Schwörsheim nochmal auf

Die Elf des SV Schwörsheim-Munningen (in den gelb-schwarzen Trikots) kam erst in der zweiten Spielhälfte besser in Fahrt, so wie hier beim Schuss von Marco Draxler.

Plus Die Bezirksliga-Legenden des SV Schwörsheim-Munningen und eine exzellent besetzte Ries-Auswahl sorgen für ein unterhaltsames Spiel beim SVSM-Jubiläum.

Von Maximilian Bosch

Gut aufgelegte Altherren-Fußballer haben den Besuchern des Vereinsjubiläums des SV Schwörsheim-Munningen am Samstag ein Spiel geboten, das an glorreiche Bezirksliga-Zeiten erinnerte. Mit 8:3 siegte die Ries-Auswahl deutlich gegen die Legenden des Gastgebers, aber das Ergebnis war eher zweitrangig.

Schon der Einlauf war spektakulär: Mit Bengalos in den Vereinsfarben Schwarz und Gelb wurde den Legenden eine beeindruckende Bühne geboten. Bei circa 33 Grad Celsius war nicht unbedingt mit Hochtempo-Fußball zu rechnen, dennoch zeigten die Spieler, dass sie es auch 25 bis 30 Jahre nach ihren Glanzzeiten noch drauf haben. In der ersten Halbzeit war die Riesauswahl spielbestimmend und ging nach drei Minuten in Führung durch Tobias Lutz (SpVgg Herblingen/Hochaltingen). Die Vorlage kam von Nördlingens Gerhard Schwarz, der als Spielmacher der Riesauswahl die Bälle verteilte. Rainer Weng verzeichnete auf der Gegenseite eine Halbchance, sonst gab es noch kein Durchkommen für die Schwarz-Gelben. Hans-Joachim Golder (SG Alerheim) erhöhte nach zwölf Minuten auf 2:0, Schwarz sorgte in der 20. Minute für das 3:0.

