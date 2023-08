Hochklassiges Tennis beim 11. Ipf-Cup in Bopfingen

Stefan Hartwich vom Tennis-Club Bopfingen holt sich bei den Herren B den Vizetitel. Die Kategorie Herren-Doppel kehrt mit vollem Teilnehmerfeld zurück.

Tollen Tennissport haben die Zuschauerinnen und Zuschauer beim elften Ipf-Cup auf der Tennisanlage in Bopfingen gesehen. Auch in diesem Jahr wurden wieder verschiedene Kategorien ausgetragen: Herren A, B und C, Herren 50 und Damen A und B. Auch Herren-Doppel, das 2022 großen Anklang fand, wurde wieder ausgetragen. Die Beteiligung war trotz des widrigen Wetters sehr hoch und daher äußerst erfreulich. Viele Teilnehmer kamen aus umliegenden Vereinen, aber es gab auch wieder viele Teilnehmer von weit entfernten Vereinen des WTB und aus Bayern.

Es wurde ab Freitagnachmittag hochklassiges, faires und äußert spannendes Tennis gezeigt, mit so manchen Überraschungen. Die letzten Spiele mussten wegen Starkregens auf Samstag verlegt werden. Glücklicherweise war am Samstag das Wetter besser – es wurde wieder bis nachts mit Flutlicht gespielt. Die Finalspiele fanden am Sonntag statt.

Ipf-Cup: Spannende Duelle auf der Bopfinger Tennisanlage

Bei den Damen A (LK 7-18) gab es dieses Jahr erneut ein 16-er Feld. Die an Platz eins gesetzte Luisa Stölzle vom Tennisclub Bopfingen holte sich souverän und überlegen den Titel gegen Jule Weiß vom TC Aalen. Auf die dritten Plätze kamen Anna Rothenbach und Ines Riego Baric. Die Nebenrunde der Damen A gewann Ramona Geiger vom TA TV Oberdorf. Bei den Damen B (LK 16-25) gab es auch ein 16-er Feld. Auch hier war die an Platz eins gesetzte Felicia Bihr vom TC Rot-Weiß Nördlingen die souveräne Siegerin vor Marie Schütz vom TC Ebnat. Die dritten Plätze gingen an Franzi Nille vom TC Bopfingen und Noreen Saur aus Röhlingen. Die Nebenrunde der Damen B gewann Nina Nille aus Kirchheim.

Den Titel bei den Herren A (LK 1-12) holte sich der an Platz drei gesetzte Johannes Krohmer vom TC Heidenheim im Finale in einem starken Spiel gegen den top gesetzten Kim Staiger vom TC Göppingen. Die dritten Plätze erkämpften sich Claudius Eiberger vom TC Bopfingen und Alexandros Kraus. Die Nebenrunde der Herren A entschied Jannik Knödl vom TC Schorndorf für sich. Das stark besetzte 32-er Feld der Herren B (LK 10-18) gewann Tim Scherr vom TC Ebnat, der an Platz zwei gesetzt war, in einem knappen und sehr spannenden Spiel gegen den topplatzierten Stefan Hartwich vom TC Bopfingen. Die beiden Dritten wurden Jonas Holzbrecher und Fabian Kresse. Die Nebenrunde der Herren B ging an Jürgen Hammele aus Tannhausen.

Herren-Doppel-Kategorie erfreut sich großer Beliebtheit

Auch das 32-er Feld der Herren C (LK 16-25) war gut besetzt. Der ungesetzte Michael Breiter vom TC Tannhausen setzte sich im Finale gegen seinen Teamkameraden Franz Beck durch. Die beiden dritten Plätze erspielten sich Johannes Tschunko und Lukas Wiedenmann. Die Nebenrunde der Herren C entschied Janick Uhl aus Kirchheim gegen Hannes Ruf vom TC RW Nördlingen für sich. Das 16-er Feld der Herren 50 gewann in diesem Jahr Michael Kraus (3) vom Heidenheimer SB gegen Arndt Frieß (2) vom TC Heidenheim. Platz drei belegten Armin Knecht und Joachim Zetzmann (1). Die Nebenrunde der Herren 50 gewann der jahrelange Gewinner der Herren 50, Franz Möndel aus Oberdorf.

Der Wettbewerb des Herren-Doppel wurde erneut gut angenommen, das 16-er Feld war voll besetzt. Die Spiele waren spannend und begeisterten die Zuschauer, auch wenn es keine Überraschung gab und die Ergebnisse der Setzliste entsprachen. So gewannen die topplatzierten Ben Lonardoni und Fabian Wirth im Finale deutlich gegen Alexander Schlipf und Florian Fischer. Die dritten Plätze gingen erneut an Tobi Kleibl und Rainer Meyr aus Nördlingen sowie an Marcelo Rojas und Sebastian Schlund. (AZ)