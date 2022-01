Vier Siege in der Winterrunde

Nördlinger U12-Nachwuchs auch in der Halle Nordschwabens Nummer eins

Ihre Spitzenposition in Nordschwaben unterstrichen die Bambini U12 des Tennisclubs Rot-Weiß Nördlingen. In der Tennishallen-Winterrunde wurden sie verlustpunktfrei Meister in der Bezirksklasse 1. Dabei ließen sie Rain am Lech, Zusmarshausen, Schießgraben Augsburg II und Monheim hinter sich.

Nur in zwei Begegnungen ernsthaft gefordert

Die knappsten Erfolge mit jeweils 4:2 gab es gegen den TSV Zusmarshausen und den TC Rot-Weiß Rain am Lech, während der TC Schießgraben Augsburg II mit 5:1 bezwungen wurde und der TC Monheim mit 6:0 sogar die „Höchststrafe“ verpasst bekam. (hra)