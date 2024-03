Gute Leistungen der Nördlinger THG-Turner beim Landesfinale

Beim Schulsportwettbewerb "Jugend trainiert für Olympia und Paralympics" holt die Jungenmannschaft des THG Silber und die Mädchenmannschaft einen fünften Rang.

Nach dem erfolgreichen Abschneiden beim Bezirksfinale haben Turnerinnen und Turner des Theodor-Heuss-Gymnasiums Nördlingen (THG) beim Landesfinale im Schulsportwettbewerb „Jugend trainiert für Olympia und Paralympics“ in Unterhaching teilgenommen. Neben der Mädchenmannschaft in der Wettkampfklasse II waren dieses Mal auch die Jungen des THG mit von der Partie.

Die Mannschaft, bestehend aus Alexander Kuhn (11. Klasse), Georg Kirner (10. Klasse), Henri Hahn (8. Klasse), Ben Kirchenbaur (7. Klasse) und Luke Kattner (5. Klasse), überzeugte das Publikum mit souverän geturnten Übungen. Besonders der Sprung erwies sich als Stärke der Mannschaft, aber auch an den Geräten Barren, Boden und Reck zeigten die THG-Jungen ordentliche Leistungen. Alexander Kuhn ragte als Einzelturner heraus und sicherte sich den Titel als bester Turner des Wettkampfs mit einer Gesamtpunktzahl von 66,1.

Turnen: THG-Mädchenmannschaft verpasst Treppchen knapp

Trotz einer beachtlichen Gesamtleistung reichte es für die Mannschaft des THG Nördlingen nicht ganz zum Sieg. Das Lise-Meitner-Gymnasium Unterhaching sicherte sich den ersten Platz, Silber ging an das Team aus Nördlingen, das andere Schulen wie das Meranienier-Gymnasium Lichtenfels, das Egbert-Gymnasium der Benediktiner Münsterschwarzach und das Comenius-Gymnasium Deggendorf auf die weiteren Plätze verwies. Ebenso beim Landesfinale in Unterhaching zeigte die Mädchenmannschaft des THG Nördlingen Leistungen auf hohem Niveau, auch wenn bei ihnen die ersehnte Platzierung auf dem Treppchen außer Reichweite blieb.

Die Mannschaft mit den Elftklässlerinnen Franziska Engert und Katharina Gazenbiller, den Neuntklässlerinnen Malou Linder und Hanna Strauß sowie der Siebtklässlerin Ella Bowman beeindruckte durch ihre souveräne Leistung und ihr Durchhaltevermögen an den verschiedenen Geräten. Der Auftakt am Stufenbarren war geprägt von sicher geturnten Übungen. Trotz der Herausforderungen am Zittergerät Schwebebalken bewältigten die Mädchen die anspruchsvollen Turnelemente mit beeindruckender Nervenstärke. Die streng bewerteten Bodenübungen präsentierten die THG-Turnerinnen präzise.

Der Abschluss des Landesfinales erfolgte mit Handstandüberschlägen am Sprungtisch, die das Talent der Mädchen unterstrichen. Auch wenn das Treppchen dieses Mal nicht erreicht wurde, platzierte sich die Mädchenmannschaft WK II des THG Nördlingen auf einem respektablen fünften Platz. Die Mädchen lagen nur knapp hinter den Gymnasien aus Kronach und München, während die Gymnasien aus Trostberg und insbesondere das aus Würzburg erneut die Spitze des Feldes behaupteten. (AZ)