Volleyball

13:00 Uhr

Spitzenspiel ist kein Problem für Marktoffingen

Die Marktoffingerinnen (in Blau) geben sich in München keine Blöße und gewinnen das Spitzenspiel. Das bedeutet den ersten Platz für die Rieserinnen.

Plus Volleyball Landesliga Frauen: Die FSV-Erste gewinnt gegen den TSV München Ost nach Startschwierigkeiten souverän mit 3:1. Die Zeichen stehen auf Wiederaufstieg.

Von Antonia Leberle

In der Volleyball-Landesliga haben die Marktoffinger Damen I am Samstagabend eine starke Partie gezeigt. Das Team um Wizinger/Stadali/Wachsmann gewann beim punktgleichen TSV München Ost das erste Spitzenspiel der Saison mit 3:1 (23:25, 25:17, 26:24, 25:19) und steht nun erstmals mit drei Punkten Abstand zu den Hauptstädterinnen auf Platz eins in der Tabelle. Dass es so kommen würde, war im ersten Satz allerdings nicht gleich ersichtlich.

„Auf Platz eins steht nur der FSV“ sangen nach gut zwei Stunden intensiven Volleyballs Marktoffingens Team und Fans ausgelassen in der Münchner Halle. Schließlich steht man nicht alle Tage auf dem Sonnenplatz in der Landesliga. Insgesamt haben die Marktoffingerinnen bisher fünf Siege aus fünf Spielen mitgenommen. „Das tut richtig gut, wir wachsen als Team immer weiter zusammen und gewinnen von Spiel zu Spiel mehr Selbstbewusstsein dazu“, freute sich Kapitänin Kristin Löfflad nach dem Sieg. Allerdings startete das Spiel wieder mit einem katastrophalen Start für die Rieserinnen.

