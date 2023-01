In Wemding gibt es wieder Hallenfußball um Mitternacht

Zwei Nächte lang wird in der Wemdinger Stadthalle mit Bande gekickt. Mit dabei sind mehrere Rieser Fußballmannschaften, ein Platz ist noch frei.

Der TSV Wemding veranstaltet am kommenden Freitag, 13. Januar, und am Samstag, 14. Januar, seine Hallenfußball-Mitternachtsturniere. Während am Freitag acht Mannschaften teilnehmen, sind es am Samstag aktuell nur sieben Teams.

„Wir hatten auch für Samstag mit acht Mannschaften gerechnet, dann hat uns eine Mannschaft abgesagt und wir haben jetzt noch versucht jemand zu finden, hat aber nicht funktioniert. Wenn jemand noch Lust auf Hallenfußball mit Bande verspürt, der kann sich gerne melden“, sagt Andreas Meister, der Abteilungsleiter der Wemdinger Fußballer.

Teams aus dem Rieser, Donauwörther und Augsburger Raum sind dabei

Beide Turniere finden in der Stadthalle Wemding statt. Beginn am Freitag ist um 18.30 Uhr, am Samstag um 18 Uhr. Die Gruppeneinteilung für Freitag: TSV Nördlingen U19, SpVgg Riedlingen, SV Kaisheim, (SG) TSV Wolferstadt/TSV Wemding1 (alle Gruppe A), Lauber SV, FSG Mündling-Sulzdorf, VfB Markt Mörnsheim, (SG) TSV Wolferstadt/TSV Wemding2 (alle Gruppe B). Das Teilnehmerfeld am Samstag: DJK Augsburg, SV Feldheim, TSV Nördlingen U23, SV Holzkirchen, SV Megesheim, SpVgg Ederheim und TSV Wemding.

