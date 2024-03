Wallerstein

Baustelle in Ehringen: Wo es Verkehrsbehinderungen gibt

Plus Bei der Bürgerversammlung in Wallerstein geht es auch um die Kinderbetreuung und ein Energiekonzept. Bürgermeister Stoller berichtet von neuen Bauplätzen.

Von Bernd Schied

Im Zuge der laufenden Kanalsanierungen in Ehringen wird es in absehbarer Zeit temporär zu Verkehrseinschränkungen in der Ortsdurchfahrt im Abschnitt zwischen der Kirche und der Abzweigung ins Unterdorf kommen. Das hat Bürgermeister Georg Stoller bei der Bürgerversammlung in der Mehrzweckhalle angekündigt. Möglicherweise könne dem Engpass mit einer Ampelanlage begegnet werden, damit man den Bereich nicht komplett sperren müsse. Mit Vertretern der Polizei und des Landratsamtes stünden Gespräche an.

Zurückgestellt werden müsse der ursprünglich vorgesehene zweite Teil der Sanierungsarbeiten, der unter anderem die Straße „Am Bach“ beinhalte, so der Rathauschef. Rein finanzielle Gründe würden die Kommune zu dieser Verschiebung zwingen - die Gemeinde wartet immer noch auf Zuschüsse aus einem staatlichen Förderprogramm. Im Bereich des Wohnungsbaus sei es der Verwaltung gelungen, im Kernort Grundstücke für drei weitere Bauplätze zu finden, sagte Stoller. Zum einen handle es sich um den ehemaligen Spielplatz in der Graf-Wolfgang-Straße sowie einer freien Fläche an der Zufahrt zur Mehrzweckhalle, wo zwei Bauplätze entstehen könnten. Der Bürgermeister ging auch kurz auf die Planungen des Fürstlichen Hauses ein, auf dem Gelände der früheren Hofschreinerei 56 Wohneinheiten zu bauen. Unabhängig davon bemühe sich die Gemeinde, im Innenbereich des Ortes an weitere freie Flächen zu kommen oder solche an Bauinteressenten zu vermitteln, so Stoller.

