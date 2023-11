Wallerstein/Maihingen

Kurzweiliger Konzertabend des Musikvereins Maihingen mit Dirigentenabschied

Plus Der MV Maihingen bietet seinen Gästen ein abwechslungsreiches Programm. Der musikalische Leiter Thomas Christ übergibt den Taktstock an seinen Nachfolger.

Von Pauline Herrle

Polka, Walzer, Marsch, moderne Medleys und Filmmusiken und ein Dirigentenwechsel – all das durften die Zuschauer am diesjährigen Jahresabschlusskonzert des Musikvereins Maihingen am Samstag in der Mehrzweckhalle in Wallerstein erleben. Für den ersten Konzertabschnitt nahm die Jugendkapelle unter der Leitung von Jakob Herrle auf der Bühne Platz. Mit dem traditionellen Marsch „Bohemia“ begrüßten die Jungmusiker die mehr als 300 Gäste im voll besetzten Konzertsaal. Vorsitzender Florian Kotz tat seine Freude über die über das große Publikum kund. Mit dem Popklassiker „Mamma Mia“ von Abba gab Marie Hach ihr Debüt als Solosängerin in der Jugendkapelle, und Clara-Marie Rieger und Tina Stimpfle zeigten auf ihren Posaunen bei der „Lerchen-Polka“ als Solistinnen ihr Können. Alle drei Solistinnen wurden von den zahlreichen Gästen im Publikum mit großem Beifall für ihr musikalisches Können belohnt.

Auch großen Anklang bei den Zuhörern fanden das Konzertstück „Silver Creek Valley“ sowie das Medley zum Film „Der König der Löwen“. Danach verabschiedeten sich die Jugendkapelle mit dem Heavy-Metal-Medley „Metal“ und spielten nach tosendem Applaus als Zugabe noch den vom Dirigent Herrle selbst arrangierte modernen Blasmusik-Hit „Düsco Hüt“.

