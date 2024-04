Landkreis Donau-Ries

18:00 Uhr

Freibäder bereiten sich auf die neue Saison vor

Manche Bäder im Landkreis sind etwas in die Jahre gekommen, wie das Nördlinger Freibad. Das macht sich an den großen Fliesenschäden heuer, speziell an der Überlaufrinne, bemerkbar. Wie der Leiter der städtischen Bäder, Martin Gruber (im Bild), sagt, würde man heute anstelle von Fliesen eine Edelstahlwanne einbauen.

Plus Hinter noch verschlossenen Eingängen blicken wir auf die Vorbereitungsarbeiten. Wann es wo im Landkreis losgeht und was geboten ist.

Von Matthias Link

Das Gitter am Drehkreuz des Nördlinger Freibads ist noch geschlossen. Doch dahinter verlegen Handwerker neue Fliesen, Mitarbeiter schrubben, flexen im Pumpenraum und strahlen mit Wasser das Pflaster ab. Die Grundreinigung und die Vorbereitungen auf die bevorstehende Saison sind in vollem Gange, wie auch in den anderen Freibädern des Landkreises. Was bringt die neue Badesaison in Nördlingen, Oettingen, Donauwörth, Wemding, Tagmersheim und Monheim?

In Nördlingen geht es am 1. Mai los. Der Leiter der Bäder, Martin Gruber, erklärt, dass dieses Jahr besonders viele Fliesenschäden zu beheben seien. Das Bad sei bereits in die Jahre gekommen, es zähle 29 Jahre, das mache sich an den Fliesen bemerkbar. Am Beton in den Überlaufrinnen steige das Wasser hoch und ziehe unter die Fliesen. Eine Investition stellt die neue Küchenzeile im Kiosk dar. Des Weiteren gebe es Überlegungen für einen kleinen Anbau in naher Zukunft, schildert Gruber, da die Umkleide für das Personal zu eng sei und mit dem neuen Hallenbad zwei bis drei zusätzliche Mitarbeiter eingestellt würden. Für die beginnende Saison gebe es genügend Bademeister. Die Preise bleiben gleich, wie auch in Oettingen.

