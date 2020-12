vor 27 Min.

Böhmermann veröffentlicht neuen Rap-Song "Bürgermeister"

Mit "Bürgermeister" veröffentlicht Jan Böhmermann seinen fünften Rap-Song unter dem Pseudonym Polizistensohn. Über einen Gastauftritt am Ende des Videos freuen sich Fans besonders.

Von Philipp Wehrmann

Jan Böhmermann hat seinen fünften Track unter seinem Rapper-Pseudonym Polizistensohn vorgelegt. Am Freitagabend präsentierte er "Bürgermeister" am Ende seiner Sendung "ZDF Magazin Royale", die kürzlich erst einen Sendeplatz im ZDF-Hauptprogramm erhalten hat, nachdem der Komiker die Sendung lange unter dem Titel "Neo Magazin Royale" auf dem Spartensender ZDF Neo moderiert hatte. POL1Z1STENS0HN ist eine in der sogennanten Leetspeak-Schreibweise geschriebene Version des Wortes Polizistensohn. Böhmermanns Vater war nach eigenen Angaben Polizist.

POL1Z1STENS0HN - Bürgermeister | ZDF Magazin Royale Video: ZDF MAGAZIN ROYALE

"Bürgermeister" ist Böhmermanns fünfter Track als Polizistensohn

Erstmals trat Böhmermann 2015 als Polizistensohn in Erscheinung, damals mit dem Song "Ich hab Polizei". Damit landete er auf Platz zehn der deutschen Singlecharts, mittlerweile hat das entsprechende Youtube-Video mehr als 35 Millionen Aufrufe. "Ich hab Polizei" richtete er an die Exekutive, das Lied "Recht kommt" im Jahr 2018 an die Judikative, wie er sagt.

Außerdem veröffentlichte Böhmermann 2016 "Blasserdünnerjunge macht sein Job" und 2019 "herz und faust und zwinkerzwinker" unter dem Pseudonym Polizistensohn.

"POL1Z1STENS0HN" widmet "Bürgermeister" der Legislative

"Bürgermeister" ist nun der Legislative, der gesetzgebenden Gewalt gewidmet - nicht dem Bürgermeister als Rathauschef, wie der Name vermuten ließe, noch dem Parlament als eigentlichem Gesetzgeber, sondern dem Bürger als Souverän - schließlich nennt Böhmermann das Lied den "offiziellen Soundtrack für das Wahljahr 2021", in dem die Bundestagswahl stattfindet. Böhmermann bezieht sich damit offensichtlich auf einen Satz aus dem Grundgesetz: "Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus."

Böhmermann kritisiert Rassismus bei der Polizei

Vor der Premiere von "Bürgermeister" beschäftigte sich Böhmermann in seiner " ZDF Magazin Royale"-Sendung vom Freitagabend mit Problemen wie Rassismus, mangelnder Kontrolle von außen und fehlender Diversität in den eigenen Reihen bei der Polizei. "Die Polizei ist nicht das Spiegelbild der Gesellschaft, sie muss besser sein", forderte er.

Besonders freuen sich Böhmermann-Fans über einen Auftritt des Offenbacher Gangster-Rappers Haftbefehl. "Wie geil war denn bitte die Überraschung mit Hafti?! Hammer!", schreibt ein Nutzer unter dem Youtube-Video. Böhmermann und Haftbefehl geben sich in dem Video die Hand. Böhmermann bezieht sich mit seinen Polizistensohn-Tracks stilistisch relativ eindeutig auf Haftbefehl.

Zukunft von Böhmermanns Rap-Karriere unklar

Unklar ist, ob Böhmermann weitere Lieder unter dem Pseudonym veröffentlichen wird oder seine Rapkarriere an den Nagel hängt. Jedenfalls kündigt er den Song als "Weltpremiere des letzten Tracks vom Polizistensohn" an und bezeichnet ihn als dessen "finalen Track".

