Corona-App: Regierung verfolgt jetzt doch dezentrale Datenverarbeitung

Die Bundesregierung setzt bei der Corona-Warn-App auf ein Maximum an Datenschutz. Das hat Gesundheitsminister Jens Spahn am Sonntag versichert. Zuvor hatten Experten das erheblich in Zweifel gezogen.

Von Yannick Dillinger

Nun also doch: Die Bundesregierung favorisiert bei der Entwicklung einer Corona-Warn-App eine dezentrale Softwarearchitektur. Gesundheitsminister Jens Spahn verkündete die Kehrtwende am Sonntagmorgen via Kurznachrichtendienst Twitter. Zuvor hatte die Welt am Sonntag darüber berichtet. „Wir verfolgen als Bundesregierung bei der Entwicklung einer Tracing-App einen Ansatz, der auf Freiwilligkeit beruht, datenschutzkonform ist und ein hohes Maß an IT-Sicherheit gewährt“, schreibt Spahn.

Wir verfolgen als Bundesregierung bei der Entwicklung einer Tracing-App einen Ansatz, der auf Freiwilligkeit beruht, datenschutzkonform ist und ein hohes Maß an IT-Sicherheit gewährleistet. — Jens Spahn (@jensspahn) April 26, 2020

Das hatten zahlreiche Experten in den vergangenen Tagen erheblich angezweifelt. Die Bundesregierung nährte die Zweifel, als sie dem Fraunhofer-Institut den Auftrag erteilte, eine Machbarkeitsstudie für die so genannte Pepp-PT-Technologie zu erstellen. Die Pepp-PT-Initiative verfolgt einen zentralen Ansatz bei der Verarbeitung von Daten. „Die Nutzung der App durch möglichst große Teile der Bevölkerung ist die Grundlage ihres Erfolgs“, schreibt Spahn nun. „Um dieses Ziel zu erreichen, setzen wir auf eine dezentrale Softwarearchitektur.“

Zum Hintergrund: Mit einer App soll es künftig leichter sein, Infektionsketten nachzuvollziehen. Die Handys jener Bürger, die die App installiert haben und sich länger als 15 Minuten näher als zwei Meter kommen, tauschen temporäre, verschlüsselte Informationen aus. Erkrankt eine der Personen, wird eine Warn-Meldung ausgelöst. Dabei gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder, die Datenhaltung und damit der -abgleich erfolgt auf zentralen Servern. Oder die Infos bleiben auf den beteiligten Smartphones. Für Letzteres hat sich die Regierung nun entschieden, so Spahn.

Die dezentrale Verarbeitung der Gesundheitsdaten war die Forderung renommierter Netzexperten, die Chaos Computer Club, LOAD e.v. Verein für liberale Netzpolitik, Stiftung Datenschutz und andere am Freitag in einem offenen Brief an Spahn und Kanzleramtschef Helge Braun adressiert hatten. Zuvor hatten sich auch Linken-Bundestagsabgeordnete Anke Domscheit-Berg und Ann Cathrin Riedel, Vorsitzende von LOAD, im Gespräch mit unserer Redaktion für diese Lösung stark gemacht. Riedel äußert sich am Sonntag erleichtert über die Entscheidung: „Es ist sehr zu begrüßen, dass die Bundesregierung der Stimme der Zivilgesellschaft gefolgt ist und nun auf die dezentrale Lösung setzt. Dieser Weg ist der sicherste für eine weltweite Lösung.“

In der Tat könnte die Kombination aus Expertenprotest und damit einhergehender Diskussion in der Öffentlichkeit zum Umdenken im Gesundheitsministerium geführt haben. Schließlich erwähnt auch Jens Spahn auf Twitter die gewünschte Akzeptanz in der Bevölkerung. „Diese App wird nur zu guten Ergebnissen führen, wenn möglichst viele Bürger sie nutzen“, hatte auch Anke Domscheit-Berg dieser Redaktion gesagt. Die Menschen würden die Anwendung nur nutzen, „wenn Vertrauen da ist. Sie dürfen keine Angst um ihre Daten haben“. Um das zu erreichen, sieht Ann Cathrin Riedel eine weitere Aufgabe für die Regierung: das zeitnahe Veröffentlichen des Programmiercodes. „Das sollte Standard sein bei solchen Apps“, stimmt Anke Domscheit-Berg zu.

Eine weitere Erklärung der jetzigen Kehrtwende liegt aber wohl auch in der Entwicklungsallianz aus Google und Apple. Die beiden Tech-Giganten arbeiten aktuell an einer gemeinsamen Schnittstelle, um Corona-Warn-Apps für nahezu alle Smartphones auf der Welt kompatibel zu machen. Google und Apple favorisieren einen dezentralen Ansatz. Spahn erwähnte am Sonntagmorgen auf Twitter, auf diese Schnittstelle zu setzen. Gleichzeitig solle „die epidemiologische Qualitätssicherung bestmöglich integriert“ werden. Dass eine hohe Qualität der Ergebnisse und maximaler Datenschutz zusammen möglich sind, davon ist auch Anke Domscheit-Berg überzeugt: „Wir können beides haben“, sagte sie im Gespräch mit dieser Redaktion.

