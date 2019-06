vor 34 Min.

DSDS 2020: Infos zur neuen Staffel und Casting-Tour

Die DSDS-Trucktour bringt die offenen Castings in insgesamt 13 Städte in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Das Casting für DSDS 2020 beginnt Anfang Juli. Außerdem sind die Jury-Mitglieder der 17. Staffel bekannt. Infos zur neuen Staffel und Casting-Tour hier.

Erst vor etwa zwei Monaten endete die 16. Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS), nun sucht Dieter Bohlen bereits nach einem Nachfolger für den diesjährigen Gewinner Davin Herbrüggen. Hier lesen Sie mehr zum Gewinner: Davin Herbrüggen gewinnt DSDS.

Am 3. Juli 2019 startet die DSDS-Castingtour in Köln. Der Truck macht zwar nicht in Augsburg halt, dafür sind aber zwei Termine in München geplant.

DSDS 2020: Die Jury bleibt gleich

In insgesamt 13 Städten in Deutschland, der Schweiz und Österreich können Gesangstalente zwischen 16 und 30 Jahren zum offenen Casting für die 17. Staffel von DSDS kommen.

Die Jury soll laut RTL auch bei DSDS 2020 aus Dieter Bohlen, Pietro Lombardi, Oana Nechiti und Xavier Naidoo bestehen. Für das Casting zur neuen Staffel sollen die Teilnehmer laut RTL etwa drei Songs vorbereiten.

DSDS 2020: Die Casting-Termine im Überblick

Das offene Casting von Juli bis August soll jeweils von 14- 20 Uhr stattfinden. RTL hat bereits die einzelnen Termine bekanntgegeben. Hier der Überblick:

03.07.2019 Köln, MMC Studios, Am Coloneum 1

05.07.2019 Frankfurt am Main, InterContinental Frankfurt, Wilhelm-Leuschner-Straße 43

06.07.2019 Frankfurt am Main, InterContinental Frankfurt, Wilhelm-Leuschner-Straße 43

08.07.2019 Stuttgart, Hilton Garden Inn Stuttgarter NeckarPark, Mercedesstraße

09.07.2019 Stuttgart, Hilton Garden Inn Stuttgarter NeckarPark, Mercedesstraße

11.07.2019 Zürich, OBC Suisse, Europaallee 41

13.07.2019 Zürich, OBC Suisse, Europaallee 41

15.07.2019 München, Eurostars Grand Central, Arnulfstr. 35

16.07.2019 München, Eurostars Grand Central, Arnulfstr. 35

17.07.2019 Linz, ibis Styles Linz, Wankmüllerhofstr. 37

18.07.2019 Linz, ibis Styles Linz, Wankmüllerhofstr. 37

26.07.2019 Dortmund, Mercure Hotel Dortmund Centrum, Olpe 2

27.07.2019 Dortmund, Mercure Hotel Dortmund Centrum, Olpe 2

30.07.2019 Erfurt, Dorint Hotel am Dom Erfurt, Theaterplatz 2

31.07.2019- Hannover, Hannover Congress (HCC), Theodor-Heuss-Platz 1-3

01.08.2019 Hannover, Hannover Congress (HCC), Theodor-Heuss-Platz 1-3

02.08.2019 Berlin, GLS Sprachenzentrum Berlin, Kastanienallee 82

03.08.2019 Berlin, GLS Sprachenzentrum Berlin, Kastanienallee 82

09.08.2019 Bremen, Congress Centrum Maritim Bremen, Haupteingang Theodor-Heuss-Allee/Bürgerweide

10.08.2019 Hamburg, Handwerkskammer (HWK) Hamburg, Holstenwall 12

16.08.2019 Köln, MMC Studios, Am Coloneum 1

17.08.2019 Köln, MMC Studios, Am Coloneum 1

Mehr Informationen zur Teilnahme gibt es bei RTL. (AZ)

