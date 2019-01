07:00 Uhr

"Der Bachelor" 2019, Folge 5: Heute gibt es ein Übernachtungsdate Panorama

In Folge 5 von "Der Bachelor" 2019 muss gleich zu Beginn eine Dame die Villa verlassen. Eine weitere Kandidatin mag Andrej aber besonders gern und verbringt mit ihr sogar die Nacht.

Die fünfte Bachelor-Woche ist angebrochen und es ist weiterhin genug Material für ordentlichen Zoff und Liebeleien vorhanden. Andrej setzt beim "Aussortieren" der Kandidatinnen böse Mittel ein. Außerdem verbringt der Bachelor die Nacht mit einer Kandidaten. Um wen es sich dabei handelt, können Sie hier nachlesen.

"Der Bachelor" 2019: Drei Kandidatinnen müssen in Folge 5 gehen

Mit elf Kandidatinnen geht es in Folge 5 von "Der Bachelor" weiter. Doch gleich zu Beginn der Folge muss eine die sonnige Villa in Mexiko verlassen. Dafür lädt Andrej Cecilia und Nathalia zu einem vermeintlichen Zweier-Date ein. Hier gibt es dann die Überraschung. Eine der beiden muss nämlich das Feld räumen. Wenn wird es treffen? Da es zwischen Cecilia und dem Bachelor bis jetzt kaum gefunkt hat, ist ihr Abgang wohl wahrscheinlicher...

Aber bei einer Abfuhr wird es natürlich auch in Folge 5 nicht bleiben. Zwei weiteren Kandidatinnen wird in der Nacht der Rosen das Herz gebrochen.

"Der Bachelor" 2019 Andrej Mangold: Übernachtungsdate mit Kandidatin Steffi

Nach einigen Gruppendates gibt es in Folge 5 ein Einzeldate für Steffi. Sie darf dafür mit Andrej an einen anderen Ort fliegen. Beim Kofferpacken wird sie gefragt, ob sie auch über Nacht bleiben möchte. Ihre Antwort wird wohl positiv ausfallen. Was Andrej und Steffi unter einem Übernachtungsdate verstehen, wird sich heute Abend zeigen. Schließlich kommt es davor schon zu einem Kuss zwischen ihr und Andrej in Folge 5.

Außerdem gibt es ein Einzeldate für Vanessa und Christina. Christinas Date scheint aber nicht so gut zu verlaufen oder sind es nur Freudentränen, die nach danach von ihren Wangen kullern?

Überraschende Kinderfotos in Folge 5 von "Der Bachelor" 2019

Es geht ab und zu aber auch ruhiger in der Bachelor-Villa zu. So besucht der Bachelor abends die Mädels in ihrer Villa, um mit ihnen Kinderfotos von allen anzuschauen. Hierbei kommen überraschende Erkenntnisse zum Vorschein.

Um welche Erkenntnisse es sich dabei handelt, können Sie heute Abend bei "Der Bachelor" 2019 um 20.15 Uhr auf RTL herausfinden.

