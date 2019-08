vor 33 Min.

"Die Bachelorette" 2019, Folge 6: Gerda holt sich Rat von Mama

In Folge 6 von "Die Bachelorette" 2019 erzählt Gerda ihrer Mutter Jolanta am Telefon, wie ihre Gefühlswelt mittlerweile aussieht. Hier die Vorschau zur heutigen Folge.

Folge 6 von "Die Bachelorette" 2019: Bachelorette Gerda Lewis hat in der vergangenen Woche Oggy Baam, Andreas Ongemach und Daniel Chytra verabschiedet. In der heutigen Folge 6 sind somit folgende sechs Kandidaten übrig: David Taylor, Florian Hausdorfer, Keno Rüst, Marco Schmidt, Serkan Yavuz und Tim Stammberger. Heute wird es ernst, denn die Homedates stehen kurz bevor. Wessen Familie und Freunde möchte die Bachelorette kennenlernen?

"Die Bachelorette" 2019: In Folge 6 geht ans Eingemachte

In Folge 6 videotelefoniert Gerda Lewis mit ihrer Mutter Jolanta. Sie ruft diese kurz vor den Homedates an, um sich alles von der Seele zu reden und um ihre Mama um Rat zu fragen. Immerhin sind noch sechs Kandidaten im Rennen, die um die Gunst der Bachelorette kämpfen. Im Gespräch wird klar, dass Gerda bereits Favoriten hat. Um wen es sich dabei handelt, verrät sie aber nicht.

Da die Zeit in Griechenland für die Bachelorette und ihre Kandidaten zu Ende geht, steht heute auch bereits das letzte Gruppendate mit den verbliebenen sechs Kandidaten an. Kandidat Florian hat eigentlich noch viele Fragen an Gerda. Leider spricht sie während des Dates nur mit den anderen. Sichtlich gekränkt, entscheidet Florian freiwillig zu gehen. Damit ist er nach Fabio, Mudi und Alex der vierte freiwillige Abgänger.

"Die Bachelorette" 2019: Die Entscheidung in Folge 6

In Folge 6 müssen zwei der sechs Kandidaten nach Hause gehen. Da bereits klar ist das Florian freiwillig seinen Platz räumt, muss Gerda nur einem Kandidaten das Herz brechen. Die vier Auserwählten werden Gerda ihrer Familie und ihren Freunden vorstellen dürfen. Für wen sich die Bachelorette entscheidet, zeigt sich heute Abend.

Folge 6 von "Die Bachelorette" 2019 sehen Zuschauer heute, am 21. August, um 20.15 Uhr auf RTL. (AZ)

