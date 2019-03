vor 32 Min.

Diese DSDS-Kandidaten sind beim Recall weiter - Aystetterin raus

Thailand-Recall bei DSDS 2019: 24 Kandidaten sangen in Teams vor der Jury um Dieter Bohlen. Vier schafften es nicht weiter - darunter Kamilla aus Aystetten.

Bei DSDS 2019 wird es langsam enger für die Kandidaten. Die besten 24 Teilnehmer waren - gezeigt von RTL am Samstagabend - in Thailand beim Recall von "Deutschland sucht den Superstar". Eigentlich wären es 25 Teilnehmer gewesen, doch Luisa José (18) die die Goldene CD von Xavier Naidoo bekommen hatte, konnte nicht mitreisen.

Die in der Schweiz lebende Angolanerin bekam nicht rechtzeitig ihren Reisepass für das Visum, um nach Thailand einzureisen und musste daher zu Hause bleiben.

So waren es also 24 Teilnehmer, die in Kleingruppen vor der DSDS-Jury abliefern mussten. Dieter Bohlen, Pietro Lombardi, Oana Nechiti und Xavier Naidoo reisten mit dem Longtailboot an und freuen sich auf die bevorstehenden Auftritte.

Diese Gruppen sangen beim DSDS-Recal in Thailand für die Jury

Sven Schlegler (23) aus Altrip, Taylor Luc Jacobs (23) aus Kiel, Jonas Weisser (17) aus Villingendorf singen "Aicha" von Moe Phoenix

Gianina Fabbricatore (26) aus Anglikon (Schweiz), Natali Vrtkovska (23) aus Neustadt, Kamilla Asadullina (19) aus Aystetten singen "New Rules" von Dua Lipa

Silvan Seehaase (26) aus Ammersbek, Philipp Kanjo (28) aus Höchst (Österreich), Daniel Böhme (25) aus Hamburg singen "Casanova" von Summer Cem & Bausa

Clarissa Schöppe (19) aus Buckow, Alicia-Awa Beissert (21) aus Bochum, Jayla Ndoumbé Epoupa (17) aus Düsseldorf singen "Empire State Of Mind (PartII) Broken Down" von Alicia Keys

Joana Kesenci (17) aus Gronau, Shanice Porkar (18) aus Ladenburg, Ecem Safa (22) aus Neuhausen singen "Solo" von Clean Bandit feat. Demi Lovato

Nick Ferretti (28) aus Palma des Mallorca (Spanien), Davin Herbrüggen (20) aus Oberhausen, Lukas Kepser (24) aus Kranenburg singen "Every Breath You Take" von The Police

Jessica Martins Reis (19) aus Osnabrück, Antonia „Toni“ Komljen (21) aus Hamburg, Jessica Baykina (18) aus Münster singen "One Kiss" von Calvin Harris feat. Dua Lipa

Angelina Mazzamurro (21) aus Erwitte, Momo Chahine (22) aus Herne, Joaquin Parraguez (20) aus Rees singen "When I Was Your Man" von Bruno Mars

Nach den Auftritten bewertete die Jury die DSDS-Kandidaten - und entschied, wer es weiter schafft und damit die Chance erhält, bei den Recalls weiter um den Titel Superstar 2019 zu singen.

Diese 20 Kandidaten dürfen in die nächste Recall-Runde von DSDS 2019

Clarissa Schöppe

Alicia-Awa Beissert

Jayla Ndoumbé Epoupa

Sven Schlegler

Taylor Luc Jacobs

Jonas Weisser

Antonia „Toni“ Komljen

Jessica Baykina

Joana Kesenci

Shanice Porkar

Silvan Seehaase

Philipp Kanjo

Daniel Böhme

Nick Ferretti

Davin Herbrüggen

Lukas Kepser

Natali Vrtkovska

Angelina Mazzamurro

Momo Chahine

Joaquin Parraguez

Kamilla aus Aystetten (Kreis Augsburg) flog also in der ersten Runde des Thailand-Recalls raus. Kamilla kommt aus der kleinen Stadt Ufa in Russland, und lebt seit Januar 2018 in Aystetten bei Augsburg und macht ihr Abitur. Mehr Infos zu DSDS bei RTL. (AZ)

