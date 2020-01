vor 37 Min.

Dschungelcamp 2020 am 21.01.20: Diese Kandidaten sind heute in Folge 12 noch dabei

Dschungelcamp 2020 am 21.1.20 - heute mit Folge 12: Wer ist raus? Welche Kandidaten sind an Tag 12 noch dabei? Sonja Kirchberger (v.) ist bereits raus.

Heute am 21.1.20 läuft Folge 12 vom Dschungelcamp 2020 - wir geben einen Überblick über die Kandidaten: Wer ist an Tag 12 noch dabei? Wer ist raus?

Dschungelcamp 2020: Folge 11 endete gestern mit einem Paukenschlag - denn die am Vortag sicher weitergekommene Kandidatin Sonja Kirchberger flog raus. Sie ist die vierte Kandidatin, die das Dschungelcamp 2020 auf RTL verlassen muss. Doch wer fliegt an Tag 12? Alle Infos zu Folge 12 vom Dschungelcamp 2020 bekommen Sie in unserer Vorschau: Dschungelcamp 2020, Folge 12 am 21.1.20: Geht Danni heute freiwillig?

Hier ein Überblick über die Kandidaten. Wer ist raus? Wer darf weiter auf den Sieg bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" hoffen?

Dschungelcamp 2020 heute mit Folge 12 - die Kandidaten: Wer ist raus?

Sonja Kirchberger (54): Als Coco im Film "Die Venusfalle" wurde Sonja Kirchberger 1988 bekannt. Seitdem war die Schauspielerin in vielen weiteren Filmen und Serien zu sehen - und war nun auch beim "Dschungelcamp" 2020 dabei. In Folge 11 musste sie als vierte Kandidatin gehen. Mehr Infos: Das ist Sonja Kirchberger.

Sonja Kirchberger Bild: TVNOW / Arya Shirazi

Antonia Komljen aka Toni Trips (21): Sie nennt sich Toni Trips und wollte den Durchbruch mit " Deutschland sucht den Superstar" schaffen - und obwohl sie bei DSDS 2019 scheiterte, ist ihr das ein bisschen gelungen: Antonia Komljen schraubte die Zahl ihrer Follower nach oben und machte immer wieder mit Skandalen auf sich aufmerksam. Beim Dschungelcamp musste sie an Tag 9 als insgesamt dritte Kandidatin gehen. Hier lesen Sie unser Porträt über Antonia Komljen.

Bild: TVNOW / Arya Shirazi

Marco Cerullo (30): Der ehemalige "Mister Rheinland-Pfalz" hat schon zweimal im TV seine Liebe gesucht: 2017 bei "Die Bachelorette", 2019 bei " Bachelor in Paradise". Im Dschungelcamp blieb er aber blass. Er war daher der erste Kandidat, der von den Zuschauern rausgewählt wurde. Hier erfahren Sie mehr: Marco Cerullo im Porträt.

Marco Cerullo Bild: TVNOW / Arya Shirazi

Günther Krause (66): Erstmals zog ein früherer Minister ins Dschungelcamp: CDU-Politiker Günther Krause war von 1991 bis 1993 Bundesminister für Verkehr. Schon in der ersten Folge musste er aber wegen gesundheitlicher Probleme aufhören. Hier erfahren Sie mehr: Günther Krause im Porträt.

Günther Krause Bild: TVNOW / Arya Shirazi

Dschungelcamp 2020: Kandidaten im Überblick - Folge 12 heute am 21.1.20

Anastasiya Avilova (31): Sie ist Playmate und Model - und war im TV bereits bei "Temptation Island" zu sehen". Nun zieht Anastasiya Avilova als Kandidatin ins Dschungelcamp 2020. Mehr über Anastasiya Avilova erfahren Sie hier im Porträt.

Anastasiya Avilova Bild: TVNOW / Arya Shirazi

Claudia Norberg (48): Die Noch-Ehefrau von Michael Wendler zieht ins Dschungelcamp. Sie war fast 30 Jahre mit dem Schlagerstar zusammen, bevor er sie für die Schülerin Laura Müller verließ. Um die 19-Jährige gab es übrigens auch Dschungelcamp-Gerüchte, die sich nicht bewahrheitet haben. Hier erfahren Sie mehr: Claudia Norberg im Porträt.

Claudia Norberg Bild: TVNOW / Arya Shirazi

Daniela Büchner (41): Sie hatte bereits für die vergangene Staffel einen Vertrag unterschrieben - doch dann starb ihr Ehemann Jens Büchner. Es hieß schon Anfang 2019, dass die Teilnahme wohl ein Jahr später nachgeholt werde. Das ist tatsächlich der Fall. Mehr Infos: Daniela Büchner im Porträt.

Daniela Büchner Bild: TVNOW / Arya Shirazi

Elena Miras (27): Bei "Love Island" sorgte Elena Miras für Aufmerksamkeit, da sie sich für einen Kandidaten entschied und mit einem anderen ein Kind bekam. Bei "Sommerhaus der Stars" wurde sie am Ende Siegerin. Nun gehört sie zu den "Dschungelcamp"-Kandidaten 2020. Mehr lesen Sie im Porträt zu Elena Miras.

Elena Miras Bild: TVNOW / Arya Shirazi

Markus Reinecke (50): Der "Trödelfuchs" ist aus der RTL-Sendung "Die Superhändler" bekannt. Bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" können die Zuschauer ihn genauer kennenlernen." Mehr Informationen: Das ist Markus Reinecke.

Markus Reinecke Bild: TVNOW / Arya Shirazi

Prince Damien (28): 2016 gewann Prince Damien DSDS - den großen Durchbruch schaffte er aber nicht. Nun kann er als Teilnehmer von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" wieder Aufmerksamkeit bekommen. Hier fahren Sie mehr über ihn: Prince Damien im Porträt.

Prince Damien Bild: TVNOW / Arya Shirazi

Raúl Richter (32): Der Schauspieler wurde zum Frauenschwarm, als er von 2007 bis 2014 die Figur Dominik Gundlach in "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" spielte. Zuletzt war er bei "Let's Dance" im TV zu sehen - und holte dabei immerhin den vierten Platz. Lesen Sie hier mehr: Im Porträt: Raúl Richter.

Raúl Richter Bild: TVNOW / Arya Shirazi

Sven Ottke (52): Als Profi-Boxer holte sich Sven Ottke in seiner Karriere mehrere Weltmeister-Titel und trat 2004 ungeschlagen zurück. Mehr Infos: Sven Ottke kurz vorgestellt.

Sven Ottke Bild: TVNOW / Arya Shirazi

IBES-Kandidaten: Infos zum Dschungelcamp 2020

