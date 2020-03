vor 40 Min.

ESC 2020: Termine und Übertragung im TV und Live-Stream

Der ESC 2020 in Rotterdam: Alles über TV-Termine und Übertragung live im TV und Stream, hier.

Der ESC 2020 wird im Mai in Rotterdam ausgetragen: Alle Infos zu Übertragung im TV und Live-Stream sowie die TV-Termine des Musikwettbewerbs finden Sie hier.

Der Eurovision Song Contest soll auch in diesem Frühjahr wieder ausgetragen werden - trotz aktueller Corona-Krise. Im vergangenen Jahr holten die Niederlande den Sieg in Tel Aviv, weshalb der Wettbewerb mit insgesamt 41 Teilnehmer-Ländern dieses Jahr in Rotterdam stattfinden soll. Damit wäre es bereits das fünfte Mal, dass der Song Contest von den Niederlanden ausgetragen wird. Ob dies passiert, ist allerdings bislang noch fraglich, da die Corona-Pandemie weltweit für die Absage von Großveranstaltungen sorgt. Aktuell finden die Planungen jedoch wie gewohnt statt.

Alle Infos über TV-Termine des Eurovision Song Contest 2020 und Übertragung im TV und Live-Stream finden Sie hier.

TV-Termine und Übertragung: Wer zeigt den Eurovision Songcontest 2020?

Wie in jedem Jahr wird der ESC von der ARD übertragen. Außerdem werden auf One die Halbfinals gezeigt.

Die Sendetermine zum ESC:

Dienstag, 12. Mai

21 Uhr One Eurovision Song Contest 2020 - 1. Halbfinale

Donnerstag, 14. Mai

21 Uhr One Eurovision Song Contest 2020 - 2. Halbfinale

Samstag, 16. Mai

20.15 Uhr Das Erste Eurovision Song Contest 2020 - Countdown für Rotterdam

2020 - Countdown für 21 Uhr Das Erste Eurovision Song Contest 2020 - Finale

2020 - Finale 1 Uhr Das Erste Eurovision Song Contest 2020 - Grand Prix Party

ESC 2020: Übertragung im Stream und Wiederholung der TV-Termine

Der Wettbewerb, der unter dem Slogan "Open Up" abgehalten wird, ist neben der Übertragung im TV auch live im Stream verfügbar. Zudem kann der Eurovision Song Contest 2020 nach der Ausstrahlung in der ARD-Mediathek als Wiederholung abgerufen werden. (AZ)

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen