Ermittlerin Mila Sahin: Schauspielerin Almila Bagriacik im Porträt Panorama

Almila Bagriacik war gestern zum zweiten Mal als "Tatort"-Ermittlerin Mila Sahin in "Borowski und das Glück der Anderen" im Ersten zu sehen. Wer ist die Schauspielerin?

"Borowski und das Glück der Anderen" heißt der neue Tatort aus Kiel, der gestern am Sonntag im Ersten lief. Es ist der zweite Fall mit Mila Sahin, gespielt von Almila Bagriacik, an der Seite von Kommissar Borowski. Sahin wurde laut Rollenvita in Berlin geboren, die Eltern stammen aus der Türkei. Bagriacik hat einen ähnlichen Hintergrund.

Mila Sahin als "Tatort"-Ermittlerin: Schauspielerin Almila Bagriacik kurz vorgestellt

Almila Bagriacik, in Ankara geboren und in Berlin aufgewachsen, stand erstmals in dem vielfach ausgezeichneten Drama "Die Fremde" (2010) von Feo Aladag vor der Kamera. Darin spielt sie die türkische Schwester von Sibel Kekili.

Ihre erste große Hauptrolle spielte sie in "Hördur – zwischen den Welten" (2015), wofür sie vom Verband der deutschen Filmkritik als Beste Darstellerin 2015 nominiert wurde. Im zweiten Teil der ARD-Spielfilmtrilogie über die Mordserie des Nationalsozialistischen Untergrunds (NSU) "Die Opfer – Vergesst mich nicht" (2016) war sie in der Hauptrolle der Semiya Simsek zu sehen und wurde dafür mit dem Deutschen Fernsehpreis 2017 ausgezeichnet.

Almila Bagriacik war auch schon in der ARD-Reihe "Kommissar Pascha" im TV

In der ARD-Fernsehreihe "Kommissar Pascha" (2015 /2016) übernahm Almila Bagriacik die durchgehende Hauptrolle der Polizistin Jale Cengiz. Für die sechsteilige Miniserie "4 Blocks" des Pay-Kanals TNT wurde Almila Bagriacik ebenfalls für die durchgehende Hauptrolle engagiert.

TNT startete die Ausstrahlung der Miniserie am 8. Mai 2017, die ersten beiden Folgen liefen im Rahmen der Berlinale 2017. Von Ende 2015 bis 2017 spielte Almila Bagriacik in der erfolgreichen türkischen Serie "Hayat Sarkisi" die durchgehende Rolle Filiz.

Im Juni 2017 war sie das erste Mal im Kieler "Tatort" in "Borowski und das Haus der Geister" zu sehen. (AZ)

