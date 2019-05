vor 54 Min.

GNTM 2019, Folge 15: Wer steht im Finale?

Halbfinale bei GNTM: Beim Covershooting für die deutsche Harper's Bazaar entschied Gastjurorin Kerstin Schneider gestern mit über das Glück der Kandidatinnen.

Im Halbfinale von Germany's next Topmodel ging es gestern Abend um viel. Zum einen war da der Einzug ins Finale, das langersehnte Ziel der fünf verbliebenen Kandidatinnen. Zum anderen lockte die Titelseite der deutschen Ausgabe von Harper's Bazaar, ein bedeutendes Modemagazins aus den USA. Außerdem bekamen die jungen Models Besuch von Familie und Freunden aus Deutschland.

GNTM 2019: Chefredakteurin von Harper's Bazaar war Gastjurorin

Was wäre ein Halbfinale bei GNTM ohne das berühmte Fotoshooting für das Cover eines prestige-trächtigen Modemagazins? In diesem Jahr mussten sich die fünf verbleibenden Kandidatinnen , Cäcilia, Sayana, Vanessa, Alicija-Laureen und Simone, vor einer traumhaften Kulisse ganz schön ins Zeug legen. Denn, wie Model-Mama und Jurorin Heidi Klum betonte, war es "das wohl wichtigste Shooting der Staffel". Im Garten einer Villa mit Blick auf die Küste des Pazifischen Ozeans posierten die jungen Models mit Blumen auf dem Kopf vor - und im - Pool.

Noch vor dem Shooting lernten die Kandidatinnen die neue Gastjurorin kennen: Kerstin Schneider, Chefredakteurin von Harper's Bazaar Deutschland. Das könnte für manche nur noch den Druck erhöhen - nicht aber für Simone. Sie plauderte fröhlich mit der Gastjurorin, die gleichzeitig auch die Kundin des Shootings war, über Dies und Das. Unter anderem auch über die Farbe ihrer Unterwäsche. Nicht bei allen ihrer Konkurrentinnen kam das so gut an. "So wie jeder möchte," kommentierte Cäcilia die etwas übermotivierten Versuche von Simone, einen guten Eindruck bei der Gastjurorin zu hinterlassen.

Die urteilte über die Kandidatinnen: "Man hat das Gefühl, sie sind sehr motiviert und freuen sich". An Motivation fehlte es in der Tat niemandem im Halbfinale. Cäcilia betonte vor dem Shooting: "Ich werde wirklich Hunderttausend Prozent geben und versuchen, alles was in mir steckt herauszuholen. Und ja, einfach die Beste zu sein."

GNTM: Kandidatinnen bekommen Besuch aus Deutschland

Eine "ganz besondere Unterstützung", so Heidi Klum, bekamen die Kandidatinnen im Halbfinale von ihrer Familie und Freunden. Die wurden extra aus Deutschland nach Los Angeles eingeflogen. Nachdem Heidi Klum die Teilnehmerinnen zunächst hinters Licht führen wollte und sie im Glauben lies, dass es in dieser Staffel keinen Besuch der Familien geben würde, war die Freude bei den fünf Kandidatinnen umso größer.

Wer steht im Finale von GNTM 2019?

Nach dem letzten Entscheidungswalk vor dem Finale wurde es noch einmal emotional. Jede der Kandidatinnen bekam einen Film mit ihren persönlichen Highlights der Staffel zu sehen. Letzten Endes entschied sich Heidi Klum, Cäcilia, Sayana, Vanessa und Simone mit ins Finale zu nehmen. Doch am Ende folgte die große Überraschung: Vanessa teilte per Video-Botschaft mit, dass sie aus persönlichen Gründen nicht am Finale teilnehmen wird. Somit kämpfen in diesem Jahr seit langem wieder nur drei Kandidatinnen um den Titel "Germany´s next Topmodel".

Das Finale sehen Zuschauer am nächsten Donnerstag um 20.15 Uhr auf ProSieben. (AZ)

