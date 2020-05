14:17 Uhr

"Heilig sollt ihr sein!": So wird der "Polizeiruf 110" heute

"Polizeiruf 110" statt Tatort heute: Lenski und Raczek ermitteln im Drama um eine ungewollte Schwangerschaft. Lohnt sich "Heilig sollt ihr sein!"? Die Kritik.

"Heilig sollt ihr sein!" heißt der neue " Polizeiruf 110 " aus Brandenburg , der heute am Sonntag (03.05.2020, 20.15 Uhr) im Ersten läuft.

" aus , der heute am Sonntag (03.05.2020, 20.15 Uhr) im Ersten läuft. Im neunten Einsatz des deutsch-polnischen Teams Olga Lenski ( Maria Simon ) und Adam Raczek ( Lucas Gregorowicz ) werden die Kommissare mit einem kaum vorstellbaren Fall konfrontiert. Schauspielerin Maria Simon ermittelt zum vorletzten Mal.

( ) und ( ) werden die Kommissare mit einem kaum vorstellbaren Fall konfrontiert. Schauspielerin ermittelt zum vorletzten Mal. In unserem Polizeiruf-Schnellcheck bekommen Sie alle Infos zu den Kommissaren, Handlung, Kritik und Darstellern.

Handlung: Der "Polizeiruf 110" heute am Sonntag im Schnellcheck

Bei der 16-jährigen Larissa Böhler (Paraschiva Dragus) soll in Frankfurt (Oder) ein Schwangerschaftsabbruch durchgeführt werden. Doch Jonas Fleischauer (Tom Gronau) fühlt sich berufen, das ungeborene Baby zu retten. Er schleicht sich in den OP und schneidet ihr, in dem Glauben etwas Gutes zu tun, das Baby aus dem Bauch. Wer ist dieser Jonas? Die Kommissare Olga Lenski (Maria Simon) und Adam Raczek (Lucas Gregorowicz) setzen alles daran, den jungen Mann zu finden.

Olga Lenski (Maria Simon) und Adam Raczek (Lucas Gregorowicz) sind sich im weiteren Vorgehen im Fall nicht einig. Bild: Arnim Thomaß, rbb

Kritik: Lohnt es sich, beim "Polizeiruf 110: Heilig sollt ihr sein!" heute einzuschalten?

Die Geschichte um die ungewollte Schwangerschaft der 16-jährigen Larissa zieht den Zuschauer sofort mitten in den Konflikt. Verzweifelte Eltern, die nicht in der Lage sind, ihrer Tochter zu helfen. Ein Selbstmordversuch des Mädchens und ein junger Mann, der in einem Krankenhaus Ungeheuerliches tut. Tom Gronau spielt überzeugend den religiös-fanatischen Jonas Fleischauer. In "Heilig sollt ihr sein!" wird der Zuschauer emotional gefordert. Sehenswert!

Jonas Fleischauer (Tom Gronau) verschafft sich Zutritt zum Operationssaal, in dem die junge Frau Larissa Böhler (Paraschiva Dragus) auf einen Schwangerschaftsabbruch wartet. Bild: Arnim Thomaß, rbb

Schauspieler: Das sind die Darsteller im Brandenburg-Polizeiruf heute

Olga Lenski : Maria Simon

: Adam Raczek : Lucas Gregorowicz

: Jonas Fleischauer : Tom Gronau

: Tom Agnieszka Raczek : Malgorzata Zajaczkowska

: Malgorzata Zajaczkowska Magda Fleischauer : Anna Grycewicz

: Anna Grycewicz Larissa Böhler : Paraschiva Dragus

: Paraschiva Dragus Sammy Fauler: Kyra Sophia Kahre

Nikola Böhler : Julia Krynke

: Simon Böhler : Shenja Lacher

: Karol Pawlak : Robert Gonera

: Wolfgang Neumann : Fritz Roth

: Wiktor Krol : Klaudiusz Kaufmann

"Polizeiruf 110" heute: Vorschau, Stream und ganze Folgen in der ARD-Mediathek

Das Erste zeigt alle Polizeiruf-Folgen parallel zur TV-Ausstrahlung am Sonntag auch als Live-Stream in der ARD-Mediathek (zur Mediathek). Die Folgen sind dort im Anschluss sechs Monate lang abrufbar - aus Jugendschutzgründen allerdings nur zwischen 20 und 6 Uhr. Ein Vorschau zu jedem neuen Fall postet das Erste zudem immer auch auf der Polizeiruf-Facebook-Seite.

Kommissare: Lenski und Raczek sind das Polizeiruf-Team in Brandenburg

Seit 2015 ermitteln Maria Simon alias Olga Lenski und Lucas Gregorowicz als Adam Raczek im deutsch-polnischen Grenzgebiet. In einem weiteren Polizeiruf werden die beiden Kommissare noch gemeinsam ermitteln, dann verlässt Maria Simon das Team.

Als Kommissarin und Mutter einer Tochter hatte Olga Lenski zuvor bereits vier Jahre an der Seite des brandenburgischen Dorfpolizisten Horst Krause ermittelt. Auch Raczek, der in Polen aufgewachsen ist, kennt sich in der Grenzregion gut aus, bereits seit 2007 bekämpft er die grenzüberschreitende Kriminalität.

5 Bilder "Polizeiruf 110": Wer ermittelt wo? Bild: Arnim Thomaß, rbb

Lenski und Raczek sind nicht immer einer Meinung, trotzdem sind sie ein gutes Team. Vom Polizeikommissariat in Swiecko bei Frankfurt an der Oder, in dem deutsche und polnische Kriminalbeamte gemeinsam arbeiten, gehen sie Verbrechen aller Art nach. Der Kriminalhauptkommissar neigt zu Alleingängen, ist emotional unberechenbar und stellt seine Kollegin immer wieder auf eine harte Probe.

