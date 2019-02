18:57 Uhr

Heute "Kitchen Impossible": Tim Mälzer tritt gegen Klaus Erfort an Panorama

Heute Abend geht es bei "Kitchen Impossible" in die nächste Runde. Dann heißt es: Tim Mälzer vs. Klaus Erfort. Ob Mälzer sich von der letzten Niederlage erholt hat?

Es ist wieder Zeit für "Kitchen Impossible". Tim Mälzer und seine Kollegen gehen auch in der vierten Staffel der Vox-Kochshow an ihre Grenzen und stellen sich rund um den Globus so mancher kulinarischen Herausforderung. Und es fing gut an für den Starkoch: In den ersten beiden Folgen der neuen Staffel konnten ihn weder Ali Güngörmüş noch Max Stiegl besiegen. Doch in der letzten Woche forderte ihn dann der Wiener Spitzenkoch Lukas Mraz heraus, der Mälzer prompt seine Grenzen aufzeigte und das Duell für sich entschied.

Heute, in Folge vier, wartet schon der nächste Gegner auf Tim Mälzer. Während er selbst nach Wingen-sur-Moder (Frankreich) und Lima (Peru) reist, wartet in Gradiska (Bosnien & Herzegowina) und Rom (Italien) die "Kitchen Impossible"-Box auf Klaus Erfort. Bei "Kitchen Impossible" suchen die beiden Gegner einander jeweils zwei Herausforderungen an zwei unterschiedlichen Orten aus. In der "Kitchen Impossible"-Box wird ihnen von einem ortsansässigen Koch eine lokale Spezialität serviert. Ohne Zutatenliste, Rezept oder die Werkzeuge ihrer eigenen Küche müssen die beiden das unbekannte Gericht erkennen, seine Zutaten herausschmecken und die fremde Spezialität schließlich nachkochen.

Klaus Erfort ist Drei-Sterne-Koch - heute kämpft er bei "Kitchen Impossible":

Nach einem österreichischem ist nun also wieder ein deutscher Koch Gegner von Tim Mälzer. Klaus Erfort betreibt seit 2002 das Restaurant "Gästehaus Erfort" in Saarbrücken, das drei Sterne im Guide Michelin hält. 2012 hat der Saarbrücker außerdem das Hotel Fuchs in der Saarbrücker Altstadt übernommen. Zuvor hat Erfort schon in einigen anderen Restaurants gearbeitet, von denen mehrere unter seiner Leitung mit einem Stern ausgezeichnet wurden.

Für "Kitchen Impossible" kocht Klaus Erfort nun in Gradiska (Bosnien & Herzegowina). Dort soll er Spanferkel mit Fladenbrot und Kaymak mit Frühlingszwiebeln zubereiten. Doch kann das einen Drei-Sternekoch wie ihn wirklich herausfordern - ein einfaches Gericht wie Spanferkel nachkochen? Mal sehen wie Erfort reagiert, wenn er erfährt, was es damit wirklich auf sich hat.

Seine zweite Reise führt Klaus Erfort nach Rom (Italien). Die Aufgabe: Fagotelli Carbonara. Dabei handelt es sich um nichts Geringeres, als das Signature des deutschen Kollegen Heinz Beck, der mit seinen ebenfalls drei Sternen im "La Pergola" und neun weiteren ausgezeichneten Restaurants der beste Koch Italiens ist.

"Kitchen Impossible": Für Starkoch Tim Mälzer geht es nach Frankreich und Peru

Tim Mälzer reist währenddessen nach Frankreich, wo er Taube mit Himbeerküchlein und Bete-Nocken sowie Kartoffelpüree kochen soll. Nur auf den ersten Blick liegt das Augenmerk auf der gebratenen Taubenbrust. Mälzer muss schnell erkennen, dass seine eigentliche Herausforderung das beigelegte Kartoffelpüree sein wird. Dabei handelt es sich um das eines Sterne-Koches. Kann er mit seiner sehr praktischen Herangehensweise dieser simplen, aber doch sehr aufwendigen Speise gerecht werden?

Die nächste Herausforderung für Tim Mälzer wartet in Lima (Peru) - Combinado: Ceviche Mixto, Chicharrón, Arroz de Marisco, Leche de Tigre. Gleich vier Klassiker Perus - Champions League der Landesküche sozusagen. Hinzu kommt für Mälzer die Schwierigkeit, dass er die Gerichte in einer engen kleinen Straßenküche nachkochen muss. Im vollen Betrieb.



Die neuen Folgen von "Kitchen Impossible" sehen Zuschauer immer am Sonntag um 20.15 Uhr auf Vox.

Die Duelle der Staffel 4 von "Kitchen Impossible"

3.2.: Tim Mälzer vs. Ali Güngörmüş

Mälzer: Athen (Griechenland), München (Deutschland)

Güngörmüş: Eggersdorf bei Graz (Österreich), Stockholm (Schweden)

10.2.: Tim Mälzer vs. Max Stiegl

Mälzer: Gradiška (Bosnien & Herzegowina), Murska Sobota (Slowenien)

Stiegl: Berlin (Deutschland), New York-Bronx (USA)

17.2.: Tim Mälzer vs. Lukas Mraz

Mälzer: Zwolle (Niederlande), Kopenhagen (Dänemark)

Mraz: Piane di Montegiorgio (Italien), Medellín (Kolumbien)

24.2.: Tim Mälzer vs. Klaus Erfort

Mälzer: Wingen-sur-Moder (Frankreich), Lima (Peru)

Erfort: Gradiška (Bosnien & Herzegowina), Rom (Italien)

3.3.: Tim Mälzer vs. Tanja Grandits

Mälzer: Port de Sóller auf Mallorca (Spanien), Graz (Österreich)

Grandits: Flensburg (Deutschland), Braga (Portugal)

10.3.: Tim Mälzer vs. Max Strohe

Mälzer: Ampelouzos auf Kreta (Griechenland), Scheidegg (Deutschland)

Strohe: Baku (Aserbaidschan), Cornwall (England)

17.3: Tim Mälzer vs. Tim Raue

Mälzer: Meßkirch (Deutschland), Amsterdam (Niederlande)

Raue: Berlin (Deutschland), Isili auf Sardinien (Italien)

Mehr zum Thema:

