Kein "Anne Will" heute: Das Erste zeigt Lehman-Doku Panorama

Anne Will ist meist am Sonntagabend auf der ARD im TV zu sehen.

Kein "Anne Will" heute: Stattdessen zeigt das Erste heute "Lehman. Gier frisst Herz". In zwei Wochen geht es mit der ARD-Talkshow weiter.

Die Talkshow "Anne Will" hat eigentlich jeden Sonntagabend ab 21.45 Uhr einen festen Sendeplatz. Heute Abend, 23. September 2018, schauen Fans der Sendung allerdings in die Röhre. Anne Will legt eine Pause ein.

Stattdessen läuft nach dem "Polizeiruf 110" um 21.45 Uhr ein Dokudrama anlässlich des zehnten Jahrestages der Pleite von Lehman Brothers, einer der damals weltweit größten Investmentbanken. "Lehman. Gier frisst Herz" zeichnet laut Angaben der ARD "den Countdown bis zum großen Crash vor allem aus der Perspektive der Sparkasse und ihrer Kunden."

Nach Angaben der ARD läuft die nächste Sendung von "Anne Will" am 7. Oktober 2018 - wie immer um 21.45 Uhr. Über welches Thema Anne Will und ihre Gäste diskutieren werden, ist im Moment noch nicht bekannt. Erfahrungsgemäß legt der Sender das Thema kurzfristig fest.

Kein "Anne Will" heute - aber alte Folgen sind in der Mediathek abrufbar

Nicht das Passende dabei? Wie wäre es mit einer der letzten Sendungen von "Anne Will"? Alte Folgen, die Sie verpasst haben oder nochmals anschauen möchten, gibt es als Wiederholungen hier in der Mediathek der ARD.

In der vergangenen Sendung vom 16. September 2018 war das Thema "Streit um Maaßen - in welcher Verfassung ist unsere Demokratie?". Die Gäste diskutierten unter anderem darüber, welches Motiv Maaßen mit seinen Äußerungen verfolgte oder was der Streitfall für das ohnehin aufgeheizte politische Klima in Deutschland bedeuten würde. Diese Teilnehmer waren dabei:

Martin Schulz (SPD): Mitglied des Bundestages

Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen): Parteivorsitzender

Petra Pau (Die Linke): Mitglied im Innenausschuss des Bundestages

Paul Ziemiak (CDU): Bundesvorsitzender der Jungen Union Deutschlands

