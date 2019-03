06:36 Uhr

"Kitchen Impossible": Tanja Grandits verliert gegen Tim Mälzer Panorama

In der neuen Staffel von "Kitchen Impossible" forderte gestern die Sterneköchin Tanja Grandits Tim Mälzer heraus. Wohin ging es für die Köche in Folge 5?

Tim Mälzer und die deutschsprachige Kochelite gehen für den richtigen Geschmack in der vierten Staffel von "Kitchen Impossible" erneut an ihre Grenzen. Im Wettstreit stellen sie sich kulinarischen Herausforderungen rund um den Globus.

Während auf Tim Mälzer die "Kitchen Impossible"-Box auf Mallorca (Spanien) und Graz (Österreich) wartete, bekam Tanja Grandits in Flensburg (Deutschland) und Torre de Moncorvo (Portugal) ein unbekanntes Gericht zum Nachkochen serviert. Die beiden mussten die Zutaten der Gerichte nur durch ihre Sinne erkennen und diese dann für eine Jury nachkochen. Die größte Herausforderung: Es waren die Lieblingsgerichte der Juroren.

"Kitchen Impossible" gestern mit Folge 5: Wer ist Tanja Grandits?

Tanja Grandits kam über Umwege in die Gastronomie: Nach zwei Semestern brach sie ihr Chemie-Studium ab und begann eine Ausbildung zur Köchin. Nach der Lehre lernte sie im Londoner Luxushotel "Claridge’s" die asiatisch inspirierte Küche kennen. Eine weitere Station führt sie in das "Château de Montcaud" im französischen Bagnol-sur-Cèze.

In der Schweiz eröffnete sie 2001 das "Landhaus Thurtal" in Eschikofen. Im Juni 2008 übernahm sie die Küche des "Stucki" auf dem Basler Bruderholz.

In ihren Kreationen ist alles geplant, nichts wird dem Zufall überlassen: Unverwechselbare Aromen spielen eine ebenso wichtige Rolle wie die raffinierte Farbgestaltung. Für ihr Können hat sie zwei Michelin-Sterne erhalten und wurde 2014 besonders geehrt, als ihr als erste Frau überhaupt im Gault-Millau-Führer der männerdominierte Titel "Koch des Jahres" verliehen und sie mit 18 Punkten bewertet wurde.

Ihre Expertise als Köchin gibt sie gerne in Workshops und ihrer wöchentlichen Kolumne weiter. Sie hat bisher sechs Bücher mit Rezeptideen und den Grundlagen ihrer Aroma-Küche veröffentlicht.

"Kitchen Impossible" führt Mälzer in Folge 5 nach Graz und Mallorca

Die erste Runde im Kochduell führte Tim Mälzer nach Graz in Österreich. Dort sollte er ein Gericht aus verschiedenen Fischkomponenten nachkochen, was ihm bis auf einen kleinen Fauxpas auch gut gelang. Die Zutat, die von Tim Mälzer als Kalbsbries identifiziert wurde, stellte sich in Wahrheit jedoch als Karpfenhoden heraus. Trotz des kleinen Fehlers konnte er die Jury alles in allem überzeugen und erhielt in Österreich 6,0 Punkte.

Aufgabe Nummer zwei führte Tim Mälzer nach Mallorca, wo ihm nicht nur die 40°C Außentemperatur zu schaffen machten. Für ihn galt es das traditionelle Sandwich "Sabich" zuzubereiten. Dabei erkannte er die Originalköchin Haya Molcho und konnte die Jury anschließen mit seinen Kochkünsten begeistern. Sie würdigten das Ergebnis mit 6,8 Punkten, was Mälzer ein Endergebnis von 12,8 Punkten einbrachte.

Tanja Grandits reist für "Kitchen Impossible" nach Portugal und Flensburg

Die erste Reise führte Tanja Grandits nach Portugal, wo sie das traditionelle Gericht "Arroz de Pato" zubereiten sollte. Dies stellte für die Sterneköchin eine besondere Herausforderung dar, da sie die zuzubereitende Ente selbst ausnehmen musste. Geschmacklich reicht die Kreation am Ende allerdings nicht ganz an das Original heran, weshalb die Jury im Schnitt 5,7 Punkte vergab.

Anschließend wurde Tanja Grandits in den hohen Norden nach Flensburg geschickt, um die zweite Runde des Duells zu bestreiten. Ein Ortstypisches Gericht, bestehend aus drei verschiedenen Fischbrötchen, stellte die nächste Aufgabe für die Köchin dar. Die größte Herausforderung: Der Fisch musste in den Morgenstunden von ihr selbst gefangen werden. Nach dem Frittieren und Räuchern ihres Fangs, erhielt Tanja Grandits von der Jury 6,0 Punkte. Mit einem Gesamtpunkteschnitt von 11,7 zu 12,8 unterlag sie damit dem Gastgeber Tim Mälzer, der einen erneuten Sieg verbuchen konnte.

Die nächste Folge von "Kitchen Impossible" sehen Zuschauer nächsten Sonntag um 20.15 Uhr auf Vox.

Die Duelle der Staffel 4 von "Kitchen Impossible"

3.2.: Tim Mälzer vs. Ali Güngörmüş

Mälzer: Athen (Griechenland), München (Deutschland)

Güngörmüş: Eggersdorf bei Graz (Österreich), Stockholm (Schweden)

10.2.: Tim Mälzer vs. Max Stiegl

Mälzer: Gradiška (Bosnien & Herzegowina), Murska Sobota (Slowenien)

Stiegl: Berlin (Deutschland), New York-Bronx (USA)

17.2.: Tim Mälzer vs. Lukas Mraz

Mälzer: Zwolle (Niederlande), Kopenhagen (Dänemark)

Mraz: Piane di Montegiorgio (Italien), Medellín (Kolumbien)

24.2.: Tim Mälzer vs. Klaus Erfort

Mälzer: Wingen-sur-Moder (Frankreich), Lima (Peru)

Erfort: Gradiška (Bosnien & Herzegowina), Rom (Italien)

3.3.: Tim Mälzer vs. Tanja Grandits

Mälzer: Port de Sóller auf Mallorca (Spanien), Graz (Österreich)

Grandits: Flensburg (Deutschland), Braga (Portugal)

10.3.: Tim Mälzer vs. Max Strohe

Mälzer: Ampelouzos auf Kreta (Griechenland), Scheidegg (Deutschland)

Strohe: Baku (Aserbaidschan), Cornwall (England)

17.3: Tim Mälzer vs. Tim Raue

Mälzer: Meßkirch (Deutschland), Amsterdam (Niederlande)

Raue: Berlin (Deutschland), Isili auf Sardinien (Italien)

Mehr zum Thema:

"Kitchen Impossible": Lukas Mraz gewinnt gegen Tim Mälzer

"Kitchen Impossible": Tim Mälzer gewinnt gegen Klaus Erfort

Tim Mälzer kocht jetzt exklusiv für Vox (AZ)

Themen Folgen