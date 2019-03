vor 49 Min.

"Let's Dance" 2019: Wer ist raus? Welche Kandidaten sind noch dabei?

"Let's Dance": In Folge 3 tanzten 13 prominente Kandidaten um den Titel "Dancing Star" 2019. Welche Promis sind noch dabei? Und wer ist raus? Hier der Überblick.

Am 15. März war es soweit: "Let's Dance" ist mit der großen Kennenlernshow in die nächste Runde gestartet. In jeder Show kämpfen die Promis um die beste Performance und die Punkte der Jury. Wer wird der "Dancing Star" 2019?

Ein besonderes Favoriten-Duo sind Schauspieler Benjamin Piwko und Profitänzerin Isabel Edvardsson. Sie haben zusammen mit den zwölf anderen Tanzpaaren die Chance, in die Fußstapfen des amtierenden "Dancing Stars" Ingolf Lück zu treten. Er gewann 2018 die Show gemeinsam mit Ekaterina Leonova. In der zweiten Folge von "Let's Dance" kam es zum ersten gemeinsamen Auftritt der Promi-Kandidaten mit ihren Profitänzern. RTL zeigte vorab ein kurzes Video zum Traning. Evgeny Vinokurov, der Tanzpartner von Evelyn Burdecki, lobte im Training den Blick der 30-jährigen Dschungelkönigin.

In Folge 2 mussten die Kandidaten zum ersten Mal zittern - außer Benjamin Piwko, der sich in Folge 1 bereits den Freifahrtschein in die nächste Runde sicherte. Erwischt hat es Schauspieler Jan Hartmann mit Tanzpartnerin Renata Lusin: Trotz der 16 Jurypunkte für ihren Wiener Walzer mussten sie den Tanzwettbewerb als erstes Paar verlassen.

Am Freitag, den 29. März, ging es für die verbliebenen 13 Tanzpaare in die nächste Runde. Auf dem Programm standen Songs aus den 80ern wie "Ghostbusters" von Ray Parker Jr. oder "Gold" von Spandau Ballet. Comedian Özcan Cosar und Tanzpartnerin Marta Arndt tanzten einen Jive zu "Footloose" und konnten die Jury in Folge 3 nicht überzeugen. Sie mussten als zweites Tanzpaar die Show verlassen.

"Let's Dance" 2019: Wer ist raus?

Jan Hartmann: Der GZSZ-Frauenschwarm war leider nur kurz dabei. Gleich in der 1. Show von "Let's Dance" 2019 war für Jan Hartmann und seine Tanzpartnerin Renata Lusin schon Schluss. Sie bekommen nicht genügend Anrufe von den Zuschauer und schieden aus.

Özcan Cosar: Auch der 37-jährige Comedian war bei "Let's Dance" dabei. Mit seinem neuen Programm "Old School - Die Zukunft kann warten" ist er in ganz Deutschland unterwegs. "Als Comedian bringe ich Menschen mit Worten zum Lachen, als Tanzpaar müssen wir das ohne Worte schaffen", sagte er gegenüber RTL. Die Jury hat er wortlos jedoch nicht überzeugen können, mit nur 14 Punkten ist er in Folge 3 ausgeschieden.

"Let's Dance" 2019: Diese Kandidaten sind weiter

Evelyn Burdecki: "Ich werde die Hüften schütteln, das Tanzbein schwingen und um die tolle Jury um den strengen Llambi ringen. Let's Dance! Ich raste aus!", sagte die 30-Jährige zu ihrer Teilnahme an der Tanzshow gegenüber RTL. Ihre Reality-TV-Karriere ist nicht zu stoppen: In "Bachelor", "Promi Big Brother", "Bachelor in Paradise" und "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" war sie bereits zu sehen, die Dschungelcamp-Show hat die "Blitzbirne" sogar gewonnen. Ob ihr das bei "Let's Dance" auch gelingt?

Barbara Becker: Die 52-Jährige ist als Schauspielerin und Designerin bekannt - sie brachte unter anderem eine eigene Schmuckkollektion auf den Markt und entwirft Raumausstattung wie Gardinen oder Teppiche. Sieben Jahre lang war sie mit Tennisstar Boris Becker verheiratet. Über ihre Teilnahme an "Let's Dance" 2019 sagt sie: "Normalerweise denke ich zu viel und tanze zu wenig."

Pascal Hens: Der 38-jährige Profi-Handballer bezeichnet sich selbst eher als Freestyle-Tänzer in der Diskothek. Er sieht "Let's Dance" als große Herausforderung. "Gibt’s bei Standardtänzen eigentlich Regeln?", fragt er scherzhaft bei einem Interview mit RTL.

Nazan Eckes: Es ist eine Art Comeback bei Let's Dance: Nazan Eckes moderierte die Sendung von 2006 bis 2010. Jetzt kehrt sie als Kandidatin zurück. Die Moderatorin freut sich auf die Teilnahme. Sie ist sich aber auch bewusst, dass es nicht einfach wird: "Das ist wirklich viel Arbeit über Wochen und vielleicht sogar Monate."

Ella Endlich: Die "Let's-Dance"-Teilnehmerin ist eine deutsche Musical-, Pop- und Schlagersängerin. Ende der 1990er Jahre hatte sie als Teeniestar Junia Chart-Erfolge. 2009 wurde sie mit "Küss mich, halt mich, lieb mich" nach der Titelmelodie aus dem Film "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" bekannt.

Ulrike Frank: Die Schauspielerin kennt man aus der Daily Soap "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" als intrigante Katrin Fleming-Gerner. Sie wollte schon immer bei Let's Dance mitmachen und hat sich nun zu ihrem 50. Geburtstag diesen Wunsch erfüllt.

Kerstin Ott: Die Sängerin stürmte mit dem Song "Die immer lacht" die Charts und ist für ihren burschikosen Style bekannt. Bei "Let's Dance" wird die lesbische Musikerin mit einer Frau tanzen - eine Neuheit in dieser TV-Show.

Lukas Rieger: Der 19-jährige Popsänger schaffte mit seinem Song "Be my Baby" den Durchbruch und hat mittlerweile 1,8 Mio. Follower bei Instagram. Es wird sich zeigen, ob er auf dem Tanzparkett ähnlich erfolgreich ist.

Thomas Rath: Der Modedesigner ist durch die Castingshow "Germany's Next Topmodel" an der Seite von Supermodel Heidi Klum bekannt geworden und schwingt jetzt auf dem glamourösen Tanzparkett die Hüften. Er bezeichnet sich selbst als riesengroßer "Let's Dance" Fan.

Sabrina Mockenhaupt: Die Leichtathletin ist 45-fache deutsche Meisterin im 3000-, 5000- und 10.000-Meter-Lauf - und damit bestens vorbereitet für schweißtreibende Tanzeinlagen bei "Let's Dance". Auch ihre Fans, von denen die 38-Jährige nur "Mocki" genannt wird, sind gespannt auf ihren Auftritt.

Benjamin Piwko: Für den 38-Jährigen wird das Tanzen eine besondere Herausforderung. Mit acht Monaten verlor Piwko wegen einer Virusinfektion sein Gehör. Musik kann er nur spüren, wenn sie laut ist. Trotzdem freut er sich laut RTL sehr auf das Tanzturnier. Bekannt machte ihn seine Karriere als professioneller Kampfkunst-Sportler. Zudem war er auch schon als Schauspieler im Tatort zu sehen.

Oliver Pocher: Moderator und Comedian Oliver Pocher wird ebenfalls an der Show teilnehmen. Das hat RTL auf Instagram verkündet. "Bei ihm muss sich die Jury nach einem harten Urteil für einen Konter bereit machen. Willkommen im 'Let's Dance'-Team'", heißt auf dem "Let's Dance"-Profil. Pocher habe wenig Tanzerfahrung und beherrsche nur Discofox und Walzer.

"Let's Dance" 2019: Die prominenten Kandidaten müssen eine äußerst anspruchsvolle Jury überzeugen

Welche Kandidaten überzeugen bei "Let's Dance"? Das wird in jeder Folge eine Jury bewerten. Auch in der neuen Staffel ist dafür die bewährte Besetzung zurück: Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge González bewerten die Tänzer.

Auch bei den Moderatoren gibt es im Vergleich zur letzten Staffel keine Änderung. Damit führen wieder Daniel Hartwich und Victoria Swarovski durch die Sendung.

Ab dem 15. März 2019 läuft "Let's Dance" jeden Freitagabend auf RTL. In diesem Jahr wird die Sendung übrigens auch noch auf eine Live-Tour gehen. Promis und die bekannte Jury sind ab dem 8. November in den Konzertarenen 16 großer Städte zu sehen. (AZ)

