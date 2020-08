vor 16 Min.

"Like Me – I’m Famous", 25.8.20: Aurelio Savina im Porträt

Aurelio Savina ist einer der Kandidaten bei "Like Me – I’m Famous". Im Porträt erfahren Sie mehr über den 42-Jährigen.

"Like Me – I’m Famous" ist bei RTL und TVNow zu sehen. Einer der Kandidaten ist Aurelio Savina. Wir stellen Ihnen den 42-Jährigen im Porträt näher vor.

Das neue Reality-Format "Like Me – I’m Famous" startet an zwei unterschiedlichen Daten: Auf Abruf im Stream ging die Serie bei TVNOW am 11. August an den Start, bei RTL hat die Sendung am 18. August begonnen. Einer der Kandidaten ist Aurelio Savina. Im Porträt verraten wir Ihnen mehr über das deutsch-italienische Model.

"Like Me – I’m Famous": Aurelio Savina arbeitet seit 1999 als Model

Savina wurde 1978 in Hagen geboren und wuchs im nordrhein-westfälischen Gevelsberg auf. Nachdem er 1999 in Italien einen Modelwettbewerb gewann, arbeitete er anschließend als Model unter anderem in den Vereinigten Staaten, in Venezuela und Norwegen, bevor er 2008 in seine Heimat nach Gevelsberg zurückkehrte.

Nach seiner Rückkehr zog es Savina ins Fernsehen und er spielte 2011 in der Vox-Sendung "Die Einrichter" eine kleine Rolle. Größere Bekanntheit erlangte er 2014 mit seiner Teilnahme an der Dating-Show "Die Bachelorette".

"Like Me – I’m Famous" bei RTL: Aurelio Savina im Porträt

Seit 2014 trat Savina dann auch in zahlreichen weiteren Sendungen und Reality-Formaten auf. 2015 nahm er an "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" und "Das perfekte Promi-Dinner" teil. 2017 war das italienische Model bei "Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare" zu sehen. Bereits bei "Die Bachelorette" hatte der 42-Jährige mit seinem sehr selbstbewussten Auftreten keinen Erfolg und auch beim zweiten Versuch in der Dating-Show "Bachelor in Paradise" (2019) konnte er keine Frau von sich überzeugen.

Welche Kandidaten sonst noch bei "Like Me - I'm Famous" dabei sind, lesen Sie hier: Like Me – I’m Famous: Kandidaten: Diese Teilnehmer sind dabei.

