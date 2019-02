10:44 Uhr

"Maybrit Illner" heute: Gäste und Thema am Donnerstag, 21.2.19 Panorama

Maybrit Illner diskutiert heute mit ihren Gästen über die angespannte Finanzsituation der Bundesrepublik Deutschland. Wer am Mittwoch an der Talkshow teilnimmt.

Viele Jahre lang konnte die Bundesregierung stolz auf die gute Finanzlage Deutschlands verweisen. Doch jetzt sind die fetten Jahre vorbei, heißt es aus dem Finanzministerium. Bei "Maybritt Illner" im ZDF geht es heute ab 22.15 Uhr mit dem Thema "Die fetten Jahre sind vorbei – wofür ist noch Geld da?" um die Frage, welche Projekte sich die Bundesregierung in den nächsten Jahren noch leisten kann.

Bis zum Jahr 2023 fehlen Deutschland etwa 25 Milliarden im Bundeshaushalt, sagt Finanzminister Olaf Scholz (SPD). Deutschland rutschte schon Ende 2018 nur knapp an einer Rezession vorbei – die Konjunktur stagniert, die Steuereinnahmen sinken. Dabei stehen in Bund und Ländern eine Reihe teurer und dringend notwendiger Projekte an: Bundeswehr, Kohleausstieg, Klimaschutz und Digitalisierung werden Milliarden kosten. Wie das alles finanziert werden soll? Diese Gäste werden das bei Maybrit Illner versuchen zu beantworten.

Das sind die Gäste bei "Maybrit Illner" heute am Donnerstag

Olaf Scholz: Der SPD-Bundesfinanzminister hat selbst vorgerechnet, dass der Bundesrepublik in den nächsten Jahren Geld fehlen wird, um Großprojekte zu stemmen. Doch nicht zuletzt aus seiner Partei kommen immer wieder Vorschläge zu Reformen bei Rente oder Arbeitslosengeld, die viel Geld kosten würden.

Manfred Weber: Der CSU-Politiker geht als Spitzenkandidat der EVP in die Europawahl.

Katrin Göring-Eckardt: Die Grünen-Politikerin ist Fraktionsvorsitzende ihrer Partei im Bundestag.

Carolin Roth: Die Journalistin beschäftigt sich beruflich vor allem mit den Themen Wirtschaft und Finanzen.

Clemens Fuest: Ist Professor für Volkswirtschaftslehre und Chef des ifo-Institus.

Maybrit Illner heute live im TV und im Stream sehen

Maybrit Illner läuft im ZDF immer am Donnerstag um 22.15 Uhr und behandelt aktuelle politische Themen. Die Talkshow läuft bereits seit 1999, trug bis 2007 aber noch den Namen "Berlin Mitte".

"Maybrit Illner" lässt sich im Free-TV im ZDF sehen. Wer keinen Fernseher zur Verfügung hat, kann gratis den frei verfügbaren Live-Stream des Senders nutzen, den Sie hier auf dieser Seite aufrufen können. Bereits ausgestrahlte Ausgaben lassen sich außerdem in der Mediathek nachholen. (AZ)

