Nasa-Rover "Perseverance": So sehen Sie heute die Mars-Landung im Live-Stream

Der Nasa-Rover "Perseverance" soll Proben auf dem Mars sammeln. Am Donnerstag können Sie die Landung im Live-Stream sehen.

Von Sascha Geldermann

Die Mars-Landung von "Perseverance" wurde lange geplant: Acht Jahre wurde der Mars-Rover der Nasa entworfen, der insgesamt rund 2,2 Milliarden Euro gekostet hat. Bei der gemeinsam mit der europäischen Raumfahrtagentur Esa geplanten Mission sollen erstmals Proben vom roten Planeten zur Erde gebracht werden.

Dafür hat der etwa drei Meter lange und 1000 Kilogramm schwere Rover sieben wissenschaftliche Instrumente, einen Laser, 23 Kameras und Mikrofone an Bord. Auch ein kleiner Hubschrauber hilft bei der Erkundung. Laut Nasa sei "Perseverance" der "größte, schwerste, sauberste und technisch ausgefeilteste sechsrädrige Geologe, der je in den Weltraum befördert wurde".

Im Juli 2020 war der Rover am Weltraumbahnhof Cape Canaveral ins Weltall geschickt worden. Nach einem Flug von 50 Millionen Kilometern soll er am Donnerstag gegen 21.50 Uhr auf dem Mars landen, was sich im Live-Stream verfolgen lässt.

Mars-Landung im Live-Stream: Glückt die Mission von Nasa-Rover "Perseverance"?

Die Gesellschaft Deutschsprachiger Planetarien und die Stiftung Planetarium Berlin begleiten die Mission mit einem Live-Stream. Am Donnerstag, 18. Februar 2021, geht es um 20.30 Uhr los. Die Veranstalter haben Hintergründe zur Mission und Gespräche mit Experten angekündigt.

Pünktlich zur Mars-Landung gegen 21.50 Uhr soll dann auf den Live-Stream der Nasa umgeschaltet werden. Dann kann auf Bilder von der Landestelle im Krater Jezero gehofft werden.

Das ist der Live-Stream der Stiftung Planetarium Berlin (Direkt-Link):

Und hier finden Sie direkt den Live-Stream der Nasa zur Mars-Landung (Direkt-Link):

Nasa-Rover "Perseverance": Proben vom Mars sollen zur Erde geschickt werden

Der offizielle Name der Mission lautet "Mars 2020". Nach Angaben der Nasa gehe es vor allem darum, Proben von Gestein und Boden zu sammeln und zur Erde zu bringen. Damit ist auch die Frage verbunden, ob es einmal Leben auf dem Mars gegeben haben könnte.

Der Rover kann etwa 30 Röhrchen mit Proben befüllen. Bis diese die Erde erreichen, werden aber wohl noch einmal zehn Jahre vergehen. Erst 2028 soll ein weiterer Roboter auf dem Mars landen, der die Proben einsammeln und in die Umlaufbahn des Planeten befördern kann. Dort soll ein Raumschiff der Esa die Proben aufnehmen und bis zum Jahr 2031 zur Erde bringen.

"Perseverance" wäre der fünfte Nasa-Rover, der auf dem Mars landet - der letzte war "Curiosity" im Jahr 2012. Von weltweit allen Mars-Missionen war bisher nicht einmal die Hälfte erfolgreich. (mit dpa)

