vor 2 Min.

Femizide in Österreich: Zu Hause ist es am gefährlichsten für Frauen

In diesem Wiener Haus wurden 2019 die Leichen von drei Frauen gefunden.

Plus In Österreich werden mehr Frauen als Männer ermordet. Die Alpenrepublik hat damit die höchste Femizid-Rate in Europa. Jetzt gibt es eine Debatte über das Thema.

Von Werner Reisinger

Eine „Beziehungstat“, ein „Beziehungsdrama“ oder eine „Familientragödie“. Solche und andere Schlagzeilen, die in österreichischen Medien nur allzu oft zu lesen sind, sind verharmlosend, ja irreführend: Denn in Wirklichkeit geht es um Morde an Frauen, um „Femizide“.

