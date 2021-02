13:17 Uhr

Tatort heute aus Ludwigshafen: So wird "Hetzjagd"

Im Ludwigshafen-Tatort heute ermitteln Lena Odenthal und Johanna Stern in der gewaltbereiten rechten Szene. Lohnt sich "Hetzjagd"? Die Tatort-Kritik.

" Hetzjagd " heißt der neue Tatort aus Ludwigshafen , der heute am Sonntag (14.02.2021, 20.15 Uhr) im Ersten läuft.

Ein Konzertveranstalter wird beim Joggen ermordet. Ein Anschlag áus der rechten Szene? Im neuen Fall mit Lena Odenthal ist nicht alles so wie es scheint.

In unserem Tatort-Schnellcheck bekommen Sie alle Infos zu den Kommissaren, Handlung, Kritik und Darstellern.

Handlung: Der Ludwigshafen-Tatort heute am Sonntag im Schnellcheck

Als der engagierte "Rock gegen Rechts"-Konzertveranstalter Tillmann Meinecke erschossen aufgefunden wird, liegt der Verdacht eines Anschlags auf der Hand. Meinecke sah sich von der rechtsextremen Szene bedroht und hatte, auch bei Lena Odenthal (Ulrike Folkerts), Polizeischutz beantragt.

Sein Tod löst eine Fahndung aus, der Ludger Rehns (Daniel-Noël Fleischmann) ins Netz geht. Rehns erschießt bei einer Polizeikontrolle Polizeioberkommissarin Katja Winter (Petra Mott) und wird verhaftet, während seine Freundin Hedwig Jörges (Anne-Marie Lux) fliehen kann. Rehns ist Mitglied einer rechtsextremen Organisation. Er hatte Meinecke tatsächlich im Visier und war zur Tatzeit am Tatort, was er auch einräumt. Trotzdem streitet er vehement ab, den Mord verübt zu haben.

Marias schlimmste Befürchtungen bewahrheiten sich, als sie am Rheinufer die Leiche ihres Freundes Tilmann sieht. Bild: Jacqueline Krause-Burberg, SWR

Kritik: Lohnt es sich, bei "Tatort: Hetzjagd" heute einzuschalten?

Sie töten Menschen. Was soll das? Dieser Satz ist nur einer von vielen übermoralischen, die Lena Odenthal im Ludwigshafen-Tatort heute aufsagen muss. Der Zuschauer kommt sich stellenweise vor wie in einem Seminar für Konfliktmanagement in dieser Episode des Landsberger Regisseurs und Drehbuchautors Tom Bohn. Daneben verärgern auch die Schwächen in der Ausstattung und bei der Location-Wahl – Details, bei denen der Tatort zuletzt mehrfach schlampig war. Wer darüber hinwegsehen kann, wird aber solide unterhalten.

Bei der Befragung durch Johanna Stern (Lisa Bitter) und Lena Odenthal erzählt Jim Takke (Sebastian Fräsdorf), dass er die Zusammenarbeit mit dem Ermordeten aufgegeben habe. Bild: Jacqueline Krause-Burberg, SWR

Schauspieler: Das sind die Darsteller im Ludwigshafen-Tatort heute

Lena Odenthal : Ulrike Folkerts

: Johanna Stern : Lisa Bitter

: Ludger Rehns : Daniel-Noël Fleischmann

: Peter Becker : Peter Espeloer

: Peter Espeloer Edith Keller: Annalena Schmidt

Katja Winter : Petra Mott

: Maria Karich: Anna Herrmann

Hedwig Joerges: Anne-Marie Lux

Julia Karich: Valerie Niehaus

Thomas Leonhardt : Oliver Stritzela

Kommissare: Odenthal und Stern sind die Tatort-Ermittler in Ludwigshafen

Ulrike Folkerts als Lena Odenthal ist die dienstälteste Tatort-Ermittlerin. Seit 1989 geht die Hauptkommissarin für das Polizeipräsidium Rheinpfalz in Ludwigshafen auf Verbrecher-Jagd. Im November 2019 feierte sie mit ihrem 70. Tatort-Einsatz in "Die Pfalz von oben" ihr 30-jähriges Dienstjubiläum.

Über zwei Jahrzehnte bildet Odenthal ein Team mit Mario Kopper (Andreas Hoppe), bis der Anfang 2018 ausscheidet. Der Verlust ihres langjährigen Partners, zeitweise sogar Mitbewohners, setzt Odenthal zu - mehr, als sich die toughe Polizisten zugestehen will.

Für Kopper stößt Johanna Stern, gespielt von Lisa bitter, zum Team. Zwischen der jungen Kollegin, die vom LKA kommt, und der resoluten Odenthal läuft es noch nicht immer rund. Kein Wunder: Hat die Hauptkommissarin doch einen recht eigenen Kopf.

Odenthal gilt als Vorzeige-Polizistin - sehr dienstbeflissen, engagiert und energisch in der Sache, nicht immer aber unbedingt der perfekte Team-Player. Sie geht keinem Konflikt aus dem Weg, sagt stets ihre Meinung - und folgt der, auch wenn sie damit falsch liegt.

Pressestimmen: Die Kritik zu den letzten Tatort-Fällen aus Ludwigshafen

