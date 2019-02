18:14 Uhr

Tim Mälzer gegen Lukas Mraz: Wer gewinnt heute das Kochduell bei "Kitchen Impossible"? Panorama

Tim Mälzer ist zurück - seine Sendung "Kitchen Impossible" startete am 3. Februar auf Vox. In Folge 3 der vierten Staffel fordert ihn Lukas Mraz heraus.

Tim Mälzer und die deutschsprachige Kochelite gehen für den richtigen Geschmack in der vierten Staffel von "Kitchen Impossible"erneut an ihre Grenzen. Im Wettstreit stellen sie sich kulinarischen Herausforderungen rund um den Globus. In Folge 3 wartet auf Tim Mälzer die "Kitchen Impossible"-Box in Zwolle (Niederlande) und Kopenhagen (Dänemark). Sein Kontrahent Lukas Mraz bekommt in Piane di Montegiorgio (Italien) und Medellin (Kolumbien) ein unbekanntes Gericht zum Nachkochen serviert.

In den ersten beiden Folgen der vierten Staffel konnten weder Ali Güngörmüş noch Max Stiegl gegen Tim Mälzer gewinnen. Gelingt es dem Wiener Spitzenkoch Lukas Mraz heute, die Serie zu brechen?

"Kitchen Impossible", Staffel 4: Wer ist Tim Mälzers Gegner in Folge 3?

Mraz ist mit 28 Jahren fast halb so alt wie Mälzer und stammt aus einer Gastronomen-Familie. Sein Vater ist der 2-Sterne-Koch Markus Mraz. Seine Ausbildung absolviert Lukas Mraz an der Gastronomiefachschule in Wien, bevor er mit gerade mal 17 Jahren begann, Erfahrungen im Ausland zu sammeln. In Frankreich lernte er im 3-Sterne-Restaurant "L’Arnsbourg" von Jean-Georges Klein und arbeitete im Anschluss im "De Librije" im niederländischen Zwolle an der Seite von Jonnie Boer.​

Nach einer weiteren Station im "Vendôme" in Bergisch-Gladbach hat sich Mraz von der "Fine Dining"-Küche abgewandt. Seiner Meinung nach sollte es weniger um extravagante Atmosphäre, sondern viel mehr um ausgezeichnetes Essen gehen. 2013 eröffnete er die Berliner "Cordobar". Nach fast fünf Jahren kehrte er im April 2018 dem Laden den Rücken und zog zurück nach Wien, um seinen Vater Markus und Bruder Manuel im Restaurant "Mraz und Sohn" zu unterstützen.

Bei "Kitchen Impossible" suchen die beiden Gegner einander jeweils zwei Herausforderungen an zwei unterschiedlichen Orten aus. In der "Kitchen Impossible"-Box wird ihnen von einem ortsansässiger Koch eine lokale Spezialität serviert. Ohne Zutatenliste, Rezept oder die Werkzeuge ihrer eigenen Küche müssen die beiden das unbekannte Gericht erkennen, seine Zutaten herausschmecken und die fremde Spezialität schließlich nachkochen.

Neue Folge "Kitchen Impossible" live im TV und Stream sehen

VOX zeigt die dritte Folge von „Kitchen Impossible“ mit Tim Mälzer und Lukas Mraz am Sonntag um 20.15 Uhr. Die Folgen sind jeweils vorab bei TVNOW Premium verfügbar.

Die Duelle der 4. Staffel "Kitchen Impossible" im Überblick

3.2.: Tim Mälzer vs. Ali Güngörmüş

Mälzer: Athen (Griechenland), München (Deutschland)

Güngörmüş: Eggersdorf bei Graz (Österreich), Stockholm (Schweden)

10.2.: Tim Mälzer vs. Max Stiegl

Mälzer: Gradiška (Bosnien & Herzegowina), Murska Sobota (Slowenien)

Stiegl: Berlin (Deutschland), New York-Bronx (USA)

17.2.: Tim Mälzer vs. Lukas Mraz

Mälzer: Zwolle (Niederlande), Kopenhagen (Dänemark)

Mraz: Piane di Montegiorgio (Italien), Medellín (Kolumbien)

24.2.: Tim Mälzer vs. Klaus Erfort

Mälzer: Wingen-sur-Moder (Frankreich), Lima (Peru)

Erfort: Gradiška (Bosnien & Herzegowina), Rom (Italien)

3.3.: Tim Mälzer vs. Tanja Grandits

Mälzer: Port de Sóller auf Mallorca (Spanien), Graz (Österreich)

Grandits: Flensburg (Deutschland), Braga (Portugal)

10.3.: Tim Mälzer vs. Max Strohe

Mälzer: Ampelouzos auf Kreta (Griechenland), Scheidegg (Deutschland)

Strohe: Baku (Aserbaidschan), Cornwall (England)

17.3: Tim Mälzer vs. Tim Raue

Mälzer: Meßkirch (Deutschland), Amsterdam (Niederlande)

Raue: Berlin (Deutschland), Isili auf Sardinien (Italien)

