Verena Altenberger ist die neue Ermittlerin im "Polizeiruf 110" in München

Elisabeth Eyckhoff (Verena Altenberger) ermittelt im "Polizeiruf 110" in München.

Wer sind die Ermittler im "Polizeiruf 110"? Wie heißen die Darsteller - und wie die Schauspieler? Hier finden Sie Porträts zu allen Polizeiruf-Kommissaren.

Elisabeth Eyckhoff ist die Polizeiruf-Ermittlerin in München

Mitte September übernahm Elisabeth Eyckhoff (Verena Altenberger) nach sieben Jahren von Hanns von Meuffels (Matthias Brandt) beim Münchner Polizeiruf. "Die Lüge, die wir Zukunft nennen" ist der zweite Fall für die junge Oberkommissarin.

Elisabeth Eyckhoff (Verena Altenberger) ermittelt in München. Sie ist die Nachfolgerin von Matthias Brandt, der in 15 Fällen als Kommissar Hanns von Meuffels zu sehen war.

Eyckhoff ist unbürokratisch, spontan und immer die Letzte auf Partys. Kollegialität ist ihr wichtiger als eine Solokarriere. Nach ein paar Bier greift sie gerne zum Mikrofon, um ihre Lieblingslieder zu singen, was sie auch erstaunlich gut kann. Und wenn sie Zeit halt, spielt sie am liebsten mit dem Pförtner Karten.

Kommissar Bukow und Profilerin König ermitteln im Polizeiruf Rostock

Seit 2010 ermitteln Charly Hübner alias Alexander Bukow und Anneke Kim Sarnau als Katrin König in Rostock - mal mehr, mal weniger harmonisch. Bukow droht in jungen Jahren auf die schiefe Bahn zu geraten, entscheidet sich dann aber für eine Laufbahn bei der Polizei. Vom Streifendienst in Berlin arbeitet er sich bis zum Kriminalhauptkommissar nach oben. Er ist verheiratet und hat zwei kleine Kinder.

Hauptkommissar Alexander Bukow (Charly Hübner) und Profilerin Katrin König (Anneke Kim Sarnau) ermitteln in Rostock. Bild: Christine Schroeder, NDR/dpa

Bukow ist in Rostock aufgewachsen, er kennt alles und jeden und hat an jeder Ecke einen Kontakt. Er arbeitet schnell, zielorientiert, gerne auch mal am Rande des Gesetzes. Unterstützung bekommt er bei seinen Ermittlungen von Profilerin König. Die beiden ergänzen sich gut: Die Analytikerin ist zwar durchaus humorvoll, in ihrer Arbeit aber sachlich, konzentriert und absolut professionell. König ist Single.

Die Vorabkritik zum neuen Fall mit Bukow und König, der am 07. April 2019 im Ersten läuft, finden Sie hier: "Kindeswohl": So wird der "Polizeiruf 110" heute aus Rostock

Brasch und Köhler sind die Polizeiruf-Kommissare in Magdeburg

Claudia Michelsen ermittelt als Doreen Brasch seit 2013 im Polizeiruf in und rund um Magdeburg - zunächst an der Seite von Jochen Drexler, gespielt von Sylvester Groth, seit 2016 gemeinsam mit Dirk Köhler. Brasch hat ein außerordentlich gutes Gespür für Menschen und ist eine hervorragende Ermittlerin. Sie folgt ihrer Intuition und liegt häufig damit richtig. Die Kehrseite der Medaille ist, dass sie manchmal dazu neigt, sich leidenschaftlich zu verrennen und auch mal in die falsche Person zu verbeißen.

Hauptkommissarin Doreen Brasch (Claudia Michelsen) und Hauptkommissar Dirk Köhler (Matthias Matschke) ermitteln in Magdeburg. Bild: Stefan Erhard, MDR

Matthias Matschke ermittelte in "Mörderische Dorfgemeinschaft" im August zum letzten Mal als Dirk Köhler im Magdeburger "Polizeiruf 110". Der 50-Jährige hatte im August des Vorjahres sein Ende als "Polizeiruf"-Ermittler verkündet. Dabei war er erst Ende 2015 als Nachfolger von Sylvester Groth ins Team gekommen. Wenn Matschke weg ist, ermittelt Claudia Michelsen laut MDR erstmal alleine weiter.

Lenski und Raczek sind die Polizeiruf-Ermittler in Brandenburg

Seit 2015 ermitteln Maria Simon alias Olga Lenski und Lucas Gregorowicz als Adam Raczek im deutsch-polnischen Grenzgebiet. Die Kommissarin und Mutter einer Tochter hatte zuvor bereits vier Jahre an der Seite des brandenburgischen Dorfpolizisten Horst Krause ermittelt. Auch Raczek, der in Polen aufgewachsen ist, kennt sich in der Grenzregion gut aus, bereits seit 2007 bekämpft er die grenzüberschreitende Kriminalität.

Die Kommissare Olga Lenski (Maria Simon) und Adam Raczek (Lucas Gregorowicz) ermitteln in Brandenburg. Bild: Oliver Feist, rbb

Lenski und Raczek sind nicht immer einer Meinung, trotzdem sind sie ein gutes Team. Vom Polizeikommissariat in Swiecko bei Frankfurt an der Oder, in dem deutsche und polnische Kriminalbeamte gemeinsam arbeiten, gehen sie Verbrechen aller Art nach. Der Kriminalhauptkommissar neigt zu Alleingängen, ist emotional unberechenbar und stellt seine Kollegin immer wieder auf eine harte Probe. (drs)

