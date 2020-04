18:24 Uhr

Wie Stars sich in der Corona-Krise die Zeit vertreiben

Was treiben zur Zeit eigentlich Cristiano Ronaldo, Heidi Klum oder Robbie Williams? Soziale Medien gewähren Einblick in den Corona-Alltag der Stars.

Von Sarah Ritschel

Wenn Krisen etwas Gutes haben, dann das, dass Normalsterbliche und Stars sich plötzlich ein bisschen näherkommen. Justin Bieber ist ohne Konzerte kein echter Popstar mehr, Heidi Klum läuft in der Corona-bedingten Isolation nur die heimischen Flure entlang statt die Laufstege der Welt – wobei sie inzwischen hauptberuflich ja eher verliebte Ehefrau ist, zumindest, wenn man ihren Bildern auf der Foto-Plattform Instagram glaubt.

Weltstars erleben die Luxus-Version der Quarantäne

Weil Stars eben genauso von den den weltweiten Ausgangsbeschränkungen betroffen sind wie jeder andere, beschränken sich auch ihre Aktivitäten auf die eigenen vier Wände – und der Fan am Handy oder vor dem Computer bekommt Einblicke, besser als durch jede Homestory in irgendwelchen Boulevardblättern. Er merkt dann schnell, dass die verordnete Quarantäne daheim bei den Beckhams doch ein bisschen anders ist als bei einem selbst, wo das ungespülte Geschirr mehr Platz in der Küche einnimmt als man selbst und der Boden mal wieder geputzt werden müsste – wo doch so viel Staub entsteht, wenn man ständig daheim herumhängt.

Weltstars und manchmal sogar auch Sternchen erleben die Luxus-Version der Quarantäne. Sie spielen 18-Loch-Golfkurse in den Zimmern ihrer Villen. Sie kaufen sich maximale Abgeschiedenheit, indem sie in der Corona-Zeit auf ihrer Luxusyacht in den Sonnenuntergang schippern – wie zuletzt der US-Milliardär David Geffen stolz mit einem Bild auf Instagram dokumentierte. Tausende empörter Kommentare der Nutzer waren die Reaktion auf diesen Mangel an Empathie.

Manche Stars aber zeigen auch ihre menschliche Seite, fläzen sich in Jogginghosen im Bett, entdecken ganz profane Hobbys für sich. Wir haben einen Blick in die sozialen Netzwerke geworfen.

Diese Stars zeigen in der Corona-Zeit ihre menschliche Seite

Robbie Williams, mittlerweile 46, tut in diesen traurigen Tagen das, was er immer noch am besten kann: Er entertaint. Fast jeden Abend macht Robbie Williams zu Hause in Los Angeles die Tablet-Kamera an und erfüllt seinen Zuschauern auf Instagram – meist sind es um die 3000 – Karaoke-Wünsche, die diese zu hunderten in die Kommentarleiste posten. Eurythmics, J.Lo, Frank Sinatra, Green Day – alles zu fast hundert Prozent textsicher. Beim Singen malt Williams in seiner Villa, in der er zusammen mit seiner Frau Ayda Field und den drei Kindern lebt, jeden Tag ein Bild aus Wachsmalkreide – darauf Gaga-Sprüche wie: „Sag Drogen zu Nein“.

Heidi Klum lernt jetzt Skateboarden. Jedenfalls an der Spielekonsole. Eins ihrer letzten Videos auf Instagram zeigt einen riesigen Fernseher vor einem zerwühlten Bett, in dem Heidi (oder ihr Ehemann Tom Kaulitz?), einen Skateboarder steile, kurvenreiche Straßen hinunterjagen – und 7,2 Millionen Fans dürfen minutenlang zusehen. Spannender finden sie vermutlich die Auftritte von Klums Kindern vor der Kamera. Besonders beliebt ist der Clip, in dem das einstige Supermodel mit ihrer 15-jährigen Tochter Leni eine wirklich professionelle Choreografie aufführt – verbunden mit der Botschaft: „Bleibt zu Hause und tanzt!“

Felix Neureuther „Sport bleibt“ – auch nach Corona-Zeiten: Unter diesem Motto lädt Ex-Skistar Felix Neureuther jeden Tag ein Video hoch, damit seine 448.000 Fans auf Instagram „körperlich und mental“ fit bleiben. So hoch springen wie er kann vermutlich kaum einer, aber Neureuther – selbst zweifacher Papa – denkt auch an die liebe Familie, zum Beispiel bei seinem Biathlon-Wettkampf im Wohnzimmer: In einer Wolldecke hüpft Neureuther durch einen Parcours aus Spielzeug, wirft sich auf den Boden, „schießt“ auf einen Turm aus Klopapier. Das Beste beim Mitmachen: Man kann die Jogginghose gleich anlassen.

Justin Bieber Popstar und Teenieschwarm Justin Bieber verbringt seine Zeit gerade vor allem damit, sein neues Eheglück mit Hailey Bieber, geborene Baldwin, zu genießen. Zwischendurch spielt er aber auch Golf – und weil das in der Corona-Krise draußen verboten ist, verlegt er die Bahn einfach in seine Luxusvilla in den USA. Mit einem gekonnten Schwung befördert er den Ball entlang einer schier endlosen Küchenzeile die Treppen hinunter, vorbei an einer geschmackvollen Sofaecke und schließlich in einen Blumentopf am unteren Ende der Treppe. Tröstlich zu sehen: Aufgeräumt ist seine Küche auch nicht.

Victoria Beckham Wie im „normalen“ Alltag ist Unternehmerin, Sängerin und Model Victoria Beckham auch auf Instagram vielseitig unterwegs. Die 45-Jährige hat zum Beispiel mit ihren jüngsten Kindern Cruz und Harper zu Hause im Londoner Garten gebatikt. T-Shirts, Socken, sogar die Unterwäsche sei jetzt bunt. „Wir werden die Beckham-Familie ganz in Batik sein“ – ein starkes Mode-Statement. Bei Beckhams zum Familienritus geworden ist der Applaus für alle Helfer in der Corona-Krise. Während Victoria Beckham sich mit Dankesworten an sie richtet, klatscht die Familie in die Kamera – sehr sympathisch!

Cristiano Ronaldo Der Fußballstar und perfekte Selbstvermarkter ist mit 211 Millionen Followern einer der Instagram-Stars mit den meisten Fans. Und während er die Spielpause nach dem Ligafinale in Italien 2019 für einen ausgedehnten Urlaub auf seiner Luxusjacht nutzte und täglich Bilder von gigantischen Rutschpartien ins tiefblaue Meer teilte, bleibt auch er diesmal zu Hause auf Madeira. Fans und andere Fußballstars fordert Ronaldo in sportlichen Wettkämpfen heraus. Kürzlich erst: Wer kann mehr Sit-ups? Ronaldo schaffte 142 am Stück. BVB-Stürmer Erling Haaland nahm die Herausforderung an – und brachte es auf 124.

Alle Neuigkeiten rund um das Coronavirus finden Sie hier in unserem Live-Blog.

