AKW Saporischschja: Besteht eine Gefahr für Deutschland?

Im Angriffskrieg gegen die Ukraine haben russische Truppen seit März das Atomkraftwerk Saporischschja besetzt. Immer wieder wird es beschossen. Beide Länder machen sich gegenseitig dafür verantwortlich. Die Lage spitzt sich immer weiter zu und ist aktuell brandgefährlich. Die internationale Gemeinschaft befürchtet einen möglichen nuklearen Unfall. Mittlerweile wurden alle Reaktoren abgeschaltet. Am Montag (5. September) wurde der sechste und letzte Reaktor heruntergefahren.

Internationale Atomenergie-Experten reisen zum AKW Saporischschja

Weil die Angaben aus Kiew und Moskau oft widersprüchlich sind, haben Experten der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) die Schäden und Sicherheitssysteme vor Ort untersucht. Diesen Plan gab es bereits seit Monaten. Bislang scheiterte er aber unter anderem an fehlenden Sicherheitsgarantien und an einem Streit über die Modalitäten des Besuchs. Laut der IAEA in Wien sind alle Säulen der nuklearen Sicherheit in Saporischschja zumindest angeknackst.

Saporischschja ist Europas leistungsstärkstes Kernkraftwerk

Das Kernkraftwerk Saporischschja ist mit 5,7 Gigawatt das leistungsstärkste Kernkraftwerk Europas. Es verfügt über sechs Druckwasserreaktoren mit je 950 Megawatt Nettoleistung. Es wird vom ukrainischen Staatsunternehmen Energoatom betrieben. Das AKW versorgt fast den gesamten Süden der Ukraine. Seit dem Wegfall aller vier Blöcke des Kernkraftwerks Tschernobyl ist es noch bedeutender für die Energieversorgung der Ukraine.

AKW Saporischschja: Lage und Entfernung zu Deutschland

Das Kernkraftwerk Saporischschja befindet sich auf dem Territorium der Stadt Enerhodar und liegt direkt am Fluss Dnipro und damit etwa 50 Kilometer von der Großstadt Saporischschja entfernt. Die Entfernung zu Deutschland beträgt etwa 2265 Kilometer.

AKW Saporischschja in Krieg verwickelt: Besteht eine Gefahr für Deutschland?

Nur in 17 Prozent aller Wetterlagen könnte die kontaminierte Luft nach Deutschland gelangen, so Florian Gering, Leiter der Abteilung Radiologischer Notfallschutz im Bundesamt für Strahlenschutz, in einem Interview mit ZDFheute. In der Mehrzahl der Fälle würde der Wind Richtung Osten wehen und damit eher Richtung Russland. "Das heißt, das Risiko ist relativ gering", sagt Gering.

Er habe Worst-Case-Szenarien untersucht und sei zu dem Schluss gekommen, dass bei einer Freisetzung in der Größenordnung zwischen Fukushima und Tschernobyl keine Maßnahmen des Katastrophenschutzes, wie Evakuierungen oder die Einnahme von Jodtabletten, notwendig seien. Allerdings müssten im Bereich der Landwirtschaft Maßnahmen ergriffen werden. Einige Produkte wären bei einer Katastrophe so stark belastet, dass sie nicht mehr auf den Markt gebracht werden dürften.