Die jüngste Staffel von "Ich bin ein Star, holt mich hier raus!", hat am Wochenende ihr Ende gefunden. Nun gab es von einem der Dschungelcamper aber Baby-News.

Das Dschungelcamp 2024 ist zu Ende, aber die Neuigkeiten um die Stars reißen auch nach ihrem Auszug nicht ab. Unter anderem sorgte Cora Schumacher im Hotel für Ärger. Kurz nach dem Staffelfinale jetzt kam heraus: Ein Dschungelcamp-Star darf sich über Nachwuchs in der Familie freuen. Um wen es sich handelt erfahren Sie in diesem Artikel.

Dschungelcamp 2024: Nach der Sendung verkündet ein Star glückliche Baby-News

Lucy Diakovska hat nach ihrer Teilnahme am Dschungelcamp 2024 nicht nur die Krone als Dschungelkönigin erobert, sondern wurde nach der Rückkehr aus dem Dschungel direkt mit einer herzerwärmenden familiären Nachricht begrüßt: Sie ist zum dritten Mal Tante geworden. Gegenüber RTL sagte sie aufgeregt im Interview nach ihrer Rückkehr: "Ich bin vor zwei Tagen Tante geworden! Ich habe vor einer halben Stunde das Foto gesehen!". Der Neuzugang in der Familie soll laut einem Bericht der TZ Thomas Alexander heißen und soll bei seiner Geburt 50 Zentimeter groß und 3,5 Kilogramm schwer gewesen sein.

Auf dem ersten Bild schien die Familienähnlichkeit für Diakovska wohl gleich ersichtlich. "Er sieht genauso aus wie mein Bruder als Baby und mein Neffe Chris, der 15 Jahre alt ist", schwärmte Diakovska laut TZ. Für sie sei das Baby die "größte Freude". Familie scheint dem No-Angels-Star über alles zu gehen, denn in dieser Hinsicht zeigte die Sängerin im Camp früh ihre verletzliche Seite. Unter anderem sprach sie im Dschungeltelefon über ihre verstorbene Mutter.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Diakovska hatte das Finale von "Ich bin ein Star, holt mich hier raus" mit entscheidendem Abstand vor den anderen beiden Finalteilnehmern Leyla Lahouar und Influencer Twenty4Tim gewonnen. Im Vorfinale voteten 50,21 Prozent der Zuschauer für sie, während für Lahouar und den Influencer Twenty4Tim 25,82 und 23,97 Prozent der Zuschauer stimmten. Als es dann endgültig um die Dschungelkrone ging, war die Entscheidung zwischen Diakovska und Lahouar eindeutig: Im Finale sicherte sich die No-Angels-Sängerin ganze 64,49 Prozent der Zuschauerstimmen - und damit die Dschungelkrone sowie 100.000 Euro Preisgeld.

Übrigens: Wer dachte, dass es das mit dem Dschungelcamp für dieses Jahr war, der liegt falsch. RTL plant eine Dschungelstars-Allstar-Staffel. Davor können Sie sich noch einmal in Ruhe die Gewinner aller 17 Staffeln zu Gemüte führen. Bei einer Teilnahme am Dschungelcamp winken Stars regelmäßig hohe Gagen - aber dafür müssen sie sich aber auch an ein scharfes Regelwerk halten.

Lesen Sie dazu auch