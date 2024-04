Erdbeben in der Toskana verbreitet "Panik unter den Menschen"

Am Dienstagabend bebte in der bei Touristen beliebten Provinz Siena die Erde. Der Präsident der Toskana spricht von "Panik unter den Menschen".

Immer wieder bebt die Erde in Italien. Am Dienstagabend um 19.49 Uhr wurde ein Erdbeben in der Toskana registriert. Die Stärke lag laut dem Instituts für Geophysik und Vulkanologie (INGV) bei 3,4 auf der Richterskala. Das Epizentrum lag rund acht Kilometer in der Tiefe, etwa vier Kilometer von der Kleinstadt Poggibonsi in der bei Touristen beliebten Provinz Siena entfernt.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Facebook anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Meta Platforms Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Erdbeben in der Toskana in Siena und Florenz spürbar

Laut Eugenio Giani, dem Präsidenten der Toskana, gebe es bislang keine Meldungen über Schadensmeldungen – "aber Panik unter den Menschen". David Bussagli, der Bürgermeister von Poggibonsi ergänzte, dass es auch keine Verletzten gebe.

Nach Angaben von Giani war das Erdbeben in der Gegend von Siena deutlich zu spüren. Auch in Florenz und in den umliegenden kleineren Ortschaften bemerkten die Bewohnerinnen und Bewohner die Auswirkungen, wie die italienische Tageszeitung Corriere della Sera berichtete. Später wurden weitere Erdbeben mit geringerer Intensität registriert. Um 19.56 Uhr wurde ein Beben der Stärke 1,4, um 20.01 Uhr mit 0,8 und weitere zehn Minuten später mit 2,2 gemessen.

Lesen Sie dazu auch

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: AFP

Erdbeben in Italien: Immer wieder Beben in den Phlegräischen Feldern

In der Region um Neapel bebt die Erde schon seit Monaten immer wieder und die Sorge vor einem Ausbruch des Supervulkans steigt. Allein am vergangenen Sonntag wurden in den Phlegräischen Feldern knapp 90 Erdbeben registriert. Nicht nur die Anzahl der Beben sondern auch die Intensität nimmt dort zu. Nach Angaben des INGV bebte die Erde mit einer Stärke von 3,7. Weitere Beben mit Stärken von 2,0 bis 3,1 folgten den Tag über. Medienberichten zufolge sollen viele Anwohnerinnen und Anwohner verängstigt ihre Häuser verlassen haben und auf die Straße gelaufen sein. Auch von Schwefelgeruch wurde berichtet. Verletzte oder Schäden soll es jedoch nicht gegeben haben.