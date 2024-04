Sportschau-Moderatorin Lea Wagner: Die Durchstarterin

Lea Wagner moderiert erst seit letztem Sommer die ARD-„Sportschau“ am Samstag. Nun kommt auch noch eine Quizshow dazu. Sie sagt, aktuell lebe sie ihren Traum.

Die "Sportschau" im Ersten war und ist für TV-Talente seit jeher ein gutes Sprungbrett. Das gilt für beiderlei Geschlechter: Ob Reinhold Beckmann, Alexander Bommes und Matthias Opdenhövel oder Anne Will, Jessy Wellmer und Esther Sedlaczek – oft ging die Karriere hinterher nach oben in Richtung Unterhaltung oder gar Politik. Genau diesen Weg geht nun auch Lea Wagner. Die jüngste "Sportschau"-Moderatorin hat nun obendrauf eine eigene Quizshow: "Frag mich was Leichteres!" (ARD, Montag bis Freitag, 16.10 Uhr). Man kann etwas stereotyp von einer Blitzkarriere sprechen, weil Wagner nicht einmal seit einem Jahr die Bundesliga-"Sportschau" am Samstag präsentiert. Doch völlig überraschend ist der neue Job nicht, sie hat ja auch bisher ständig neue Aufgaben übernommen und diese auch souverän erledigt. Sie berichtet schon seit 2021 vom Skispringen und war als Reporterin bei der Fußball-WM in Katar im Einsatz.

Weil ihr Familienname in Deutschland fast so häufig vorkommt wie Müller oder Maier, klingelt es bei der Verbindung von Wagner und Sport vielleicht nicht sofort. Tatsache aber ist: Die 29-Jährige ist die Tochter des Fußball-Trainers David Wagner, der aktuell dem englischen Fußball-Zweitligisten Norwich City Beine machen soll und auch schon Schalke 04 trainierte. Interessanter Nebenaspekt: Jürgen Klopp, Trainer-Held in Liverpool, ist Trauzeuge ihrer Eltern und Taufpate von Lea Wagners Schwester Lynn. Die Fußballwelt ist klein.

Ihr Volontariat absolvierte Lea Wagner bei der rt1.media group in Augsburg

Geboren ist die Durchstarterin in Wiesbaden, danach war ihre Kindheit eine Reise von einem Ort zum anderen. Sie wuchs in Mainz, Gelsenkirchen und Gütersloh auf, machte in Weinheim Abitur, studierte an der Hochschule für Medien in Stuttgart und absolvierte ihr zweijähriges Volontariat bei der rt1.media group in Augsburg. Hinterher erhielt sie die Chance, zum SWR in die Sportredaktion zu wechseln.

Ursprünglich wollte sie ja Schauspielerin werden – bis zur Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland. Seitdem hat sie sich dem Sport verschrieben. Ihre neue Aufgabe geht sie mit Elan an. Für sie gehe mit der Quizshow "ein Kindheitstraum in Erfüllung“, erzählt sie. Die Moderatorin räumt allerdings ein, dass für ihre Karriere auch ein bisschen "Vitamin B" gut war: Nur durch die Kontakte ihres Vaters habe sie im Alter von 15 Jahren ihr Schülerpraktikum beim SWR absolvieren können. „Es war viel leichter. An dieses Praktikum wäre ich als Schülerin niemals gekommen.“ Bei so viel Selbstreflexion kann man durchaus sagen: 1:0 für Lea Wagner.