Glenda Jackson ist tot: Oscar-Preisträgerin mit 87 Jahren gestorben

Die britische Schauspielerin Glenda Jackson ist im Alter von 87 Jahren gestorben. Sie wurde zweimal mit dem Oscar als Beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet.

Glenda Jackson ist tot. Das meldete die Nachrichtenagentur PA am Donnerstag unter Berufung auf ihren Agenten. Wie die Daily Mail berichtet, ist die britische Schauspielerin, zweifache Oscar-Preisträgerin und ehemalige Labour-Abgeordnete "nach kurzer Krankheit" im Alter von 87 Jahren in ihrem Haus in Blackheath im Südosten Londons gestorben. Jackson hatte gerade die Dreharbeiten zum Film "The Great Escaper" abgeschlossen, in dem sie zusammen mit Michael Caine die Hauptrolle spielte.

"Das sind äußerst traurige Nachrichten, seine Gedanken sind in diesem Moment bei ihren Freunden und ihrer Familie", sagte ein Sprecher von Großbritanniens Premierminister Rishi Sunak.

Glenda Jackson ist tot: Sie war Schauspielerin und Politikerin

1970 gewann Jackson ihren ersten Oscar für ihre Rollen in dem Liebesdrama "Liebende Frauen", in dem sie neben Oliver Reed und Alan Bates spielte. Der zweite folgte 1973 für ihre Hauptrolle in der britischen Liebeskomödie "Mann, bist du Klasse!". 23 Jahre lang war Jackson Labour-Abgeordnete. Vor mehr als 25 Jahren zog sie sich aber aus der Politik zurück.