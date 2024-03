Olaf Scholz zwischen Kapern und Taurus

Der Kanzler kocht gerne. Sagt der Kanzler. Wie so ein normaler Mensch. Der Blick auf das Alltagsleben der Prominenten kann mit dem eigenen Leben versöhnen.

Da zeigt sich nun also einer als Mann aus dem Volk. Kein austernschlürfendes Exemplar dieser abgehobenen Politikerkaste. Er koche ganz gerne zusammen mit seiner Frau Königsberger Klopse, sagte Olaf Scholz in einer Talkshow. Eine beruhigende Vorstellung. Der Bundeskanzler, einer wie du und ich. Steht an seinem Cerankochfeld und fragt Gattin Britta, in welchem Regal denn nun eigentlich die Kapern stehen. Gespräche über den Arbeitstag. Kollege Christian hat wieder genervt. Ach, reich mir doch bitte mal die Lorbeerblätter. Jaja, das mit diesen Marschflugkörpern, schwierige Sache. Herrlich profan. Zu Hause ist Olaf Scholz nicht Kanzler, sondern Mensch.

Wer Prominente im Bundestag, auf der Bühne, dem Bundesliga-Rasen oder im Fernsehen sieht, vergisst schnell, dass sich auch die Stars und Sternchen Alltagsherausforderungen stellen müssen. Joshua Kimmich, der überlegt, ob er seinem Trainer Thomas Tuchel zum Geburtstag eine Whatsapp schreibt, anruft oder Geburtstag Geburtstag sein lässt.

Auch Helene Fischer muss eine Steuererklärung abgeben

Helene Fischer, die ganz atemlos zu Hause in dem unsortierten Ordner mit Papierkram nach der Sozialversicherungsnummer taucht. Auch eine Chansonette, deren Ruhm von Balderschwang bis nach Kiel reicht, muss eine Steuererklärung abgeben.

Auch Günther Jauch blickt auf einen kopfschüttelnden, beblaumannten Kfz-Mechaniker, der ihm sagt, das werde diesmal nicht ganz günstig werden und ob da überhaupt was zu machen sei, heieiei. Der Blick in das Alltagsleben exponierter Persönlichkeiten versöhnt mit der eigenen ja nur scheinbar belanglosen Existenz. Denn am Schluss stehen alle im Supermarkt vor der gleichen Frage: drei- oder vierlagig.

