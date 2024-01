Handball-EM: Frankreich - Deutschland live im Free-TV und Stream - Übertragung und Termin

Frankreich gegen Deutschland bei der Handball-EM 2024: Hier finden Sie alle Infos rund um Live-Übertragung im Stream und TV, Uhrzeit und Termin des Spiels.

Vom 10. Januar bis zum 28. Januar 2024 findet die Handball-EM in sechs deutschen Städten statt: Hamburg, Berlin, Düsseldorf, Mannheim, München und Köln. Erstmals ist Deutschland Gastgeber der Männer-Handball-Europameisterschaft - parallel zur Fußball-EM 2024 im eigenen Land. 24 Mannschaften treten über einen Zeitraum von zweieinhalb Wochen gegeneinander an, um den Titel bei der Europameisterschaft zu erringen. Nach der Auslosung der Vorrundengruppen steht der Spielplan der Handball-EM fest. Die deutsche Nationalmannschaft unter der Leitung von Bundestrainer Alfred Gislason tritt als Gastgeber in Gruppe A gegen Frankreich, Nordmazedonien und die Schweiz an.

Nach den Spielen gegen Nordmazedonien und die Schweiz, steht am dritten Spieltag in Gruppe A das Spiel zwischen Frankreich und Deutschland an. Das wird eine Herausforderung für das DHB-Team, denn Frankreich ist amtierender Olympiasieger. Doch wann ist der Termin und Anstoß des Spiels? Und wie und wo können Sie die Übertragung der Partie im Stream oder TV verfolgen?

Hier finden Sie Infos rund um die Übertragung live im Free-TV und Stream, Uhrzeit und Termin des Spiels zwischen Frankreich und Deutschland, sowie eine Bilanz der Partie.

Handball-EM 2024: Frankreich - Deutschland - Termin und Uhrzeit für den Anstoß

Das Spiel zwischen der deutschen und französischen Nationalmannschaft ist für der 16. Januar 2024 angesetzt. Der Anstoß ist für 20.30 Uhr geplant. In der Vorrunde trifft die deutsche Nationalmannschaft mit Frankreich auf den Vize-Weltmeister und amtierenden Olympiasieger.

Frankreich - Deutschland live im Free-TV und gratis im Stream: Übertragung der Handball-EM 2024

Während sich der kostenpflichtige Streamingdienstanbieter Dyn die Rechte für die Übertragung der Handball-Europameisterschaft sichern konnte, haben Sie dennoch die Chance, einige Spiele des EHF Euro kostenlos live im TV oder Stream zu verfolgen. Denn die Spiele des deutschen Teams werden im Free-TV entweder von der ARD oder dem ZDF ausgestrahlt. Außerdem werden einige ausgewählte Spiele des Turniers im Live-Stream des ZDF oder der ARD verfügbar sein. Währenddessen wird Dyn alle 65 Spiele, davon mindestens 31 exklusiv, auf ihrer Plattform zeigen. Derzeit bietet die Plattform ein Zwei-Monats-Abo für 14,50 Euro an.

Hier sind alle Infos zur Übertragung der Partie zwischen Frankreich und Deutschland zusammengefasst:

Spiel: Frankreich - Deutschland

- Datum: 16. Januar 2024

16. Januar 2024 Uhrzeit : 20.30 Uhr

20.30 Uhr Stadion: Mercedes-Benz Arena , Berlin

, Übertragung im Free-TV: ARD

ARD Übertragung im Live-Stream: Dyn

Frankreich gegen Deutschland: Das ist die Bilanz der beiden Teams

Beide Nationalteams sind in der Vergangenheit bereits Europameister geworden. Frankreich insgesamt drei Mal und Deutschland hat sich den Titel zwei Mal gesichert. Die beiden Mannschaften standen sich 33 Mal auf dem Spielfeld gegenüber. Darunter waren Spiele der EM, WM, Olympiaturniere, Worldcup-Spiele, sowie Freundschaftspiele. Davon hat Frankreich 15 und Deutschland 14 Spiele gewonnen, während vier Spiele im Unentschieden endeten. Das Torverhältnis beträht 789:818 zugunsten des DHB-Teams. Die Ergebnisse der Handball-EM sind entscheidend dafür, ob Deutschland in der Gesamtbilanz die Führung übernimmt.