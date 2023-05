Unwetter in Italien: Hunderte Menschen wegen Überschwemmungen evakuiert

Der Norden Italiens wird von schweren Unwettern heimgesucht. Hunderte Menschen mussten evakuiert werden. Es wurden Todesopfer gemeldet.

Im Norden Italiens toben seit mehreren Tagen schwere Unwetter. Diese haben heftige Regenfälle mitgebracht, die nun für Überschwemmungen sorgen. Betroffen sind vor allem die Regionen Marken und Emilia-Romagna. Hunderte Menschen mussten wegen des starken Regens evakuiert werden. Die Flüsse und Bäche tragen vielerorts über die Ufer, was für chaotische Zustände sorgt.

Unwetter in Italien: Evakuierung in Regionen an der Adriaküste

In mehreren Orten an der Adriaküste mussten zahlreiche Menschen evakuiert werden. Die Nachrichtenagentur Ansa meldete, dass insgesamt rund 900 Personen in Sicherheit gebracht wurden. Demnach wurde beispielsweise ein Krankenhaus in Senigallia, einer kleinen Stadt in der Nähe von Ancona, geräumt werden. Die Feuerwehr befindet sich in einigen Regionen im Dauereinsatz. Die Einsatzkräfte kümmern sich beispielsweise um die Rettung von Autofahrerinnen und Autofahrern und haben es mit Erdrutschen und umgestürzten Bäumen zu tun. Besonders viele Einsätze meldete die Feuerwehr in der Provinz Pesaro Urbino in den Marken. Dort kam es auch zu Schlammlawinen.

Auch der Fluss Savio im besonderen Maße von den Überschwemmungen betroffen. In Orten rund um diesen warteten einige Menschen auf Dächern, um von Hubschraubern gerettet zu werden. Die Schulen wurden in einigen Städten geschlossen, der Bahnverkehr musste im Norden Italiens teilweise eingestellt werden. Mehrere Gemeinden an der Adria haben die Strände gesperrt. An diesen sei es wegen des starken Windes und der hohen Wellen zu gefährlich.

Italien: Zwei Menschen sterben bei den Unwettern

Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni sprach den betroffenen Menschen "volle Solidarität" aus. "Die Regierung verfolgt die Entwicklung der Ereignisse aufmerksam und ist bereit, die notwendigen Hilfsmaßnahmen zu ergreifen", twitterte Meloni.

Laut Ansa sind zwei Menschen in Cesena und Forli im Zuge der Unwetter ums Leben gekommen. Bei einer Person soll es sich um einen Mann handeln, der im Erdgeschoss seines Hauses ertrank. Zudem gibt es mehrere Berichte über vermisste Personen.

Italien: Unwetter aktuell – auch Formel-1-Rennen betroffen

Die heftigen Unwetter in Italien erschweren die Vorbereitungen für ein anstehendes Formel-1-Rennen in Imola. Der Große Preis von Emilia-Romagna findet am Wochenende statt. Am Freitag ist der Trainingsbeginn geplant. Nun musste das Fahrerlager auf dem Autodromo Enzo e Dino Ferrari aber zunächst geräumt werden. Der italienische Katastrophenschutz hatte Sicherheitsbedenken, da der nahe gelegene Fluss Santerno über die Ufer treten könnte.

Am Dienstagnachmittag mussten die Aufbauarbeiten in der Boxengasse gestoppt werden. Auch das Personal der Formel-1-Teams musste die Strecke verlassen. Überschwemmungen gab es auf dem Autodromo Enzo e Dino Ferrari allerdings noch nicht. Italienische Medien berichteten, dass der Große Preis von Emilia-Romagna derzeit nicht gefährdet sein soll.

Unwetterwarnung für Italien in den nächsten Tagen

Die Unwetter sind im Norden Italiens offenbar noch nicht überstanden. Laut Meteorologen könnten die starken Regenfälle noch mehrere Tage andauern. Bereits am Montag hatte der Zivilschutz die höchste Warnstufe für Erdrutsche und Überschwemmungen herausgegeben.

Bewohnerinnen und Bewohnern von Regionen in Emilia-Romagna und den Marken wurde geraten, zu Hause zu bleiben.