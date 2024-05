Landtagswahl 2024: So funktioniert die Briefwahl in Sachsen

Wer am Wahltag zur Landtagswahl 2024 in Sachsen verhindert ist, kann seine Stimme vorher per Briefwahl abgeben. Doch wie funktioniert das? Und wie kann man Briefwahl beantragen?

2024 ist ein Superwahljahr. Am 1. September 2024 wird zum 8. Mal in seiner Geschichte der Sächsische Landtag gewählt - mit Kandidaten und Parteien, die zum ersten Mal antreten. Zeitgleich findet die Landtagswahl in Thüringen, drei Wochen später die Brandenburg-Wahl 2024 statt.

Doch was, wenn für den Wahltag der Urlaub bereits gebucht ist, eine Krankheit zu Bettruhe zwingt oder man anderweitig verhindert ist? Dann bietet sich die Option Briefwahl an. Nur, wie funktioniert das? Wie kann man eine Briefwahl für die Landtagswahl 2024 in Sachsen beantragen? Und bis wann muss der Wahlschein in Deutschland oder im Ausland abgeschickt werden? Alle Antworten lesen Sie hier.

Wie funktioniert eine Briefwahl?

Für eine Briefwahl bei der diesjährigen Landtagswahl in Sachsen müssen berechtigte Wählerinnen und Wähler wie bei jeder Briefwahl zum Wahltag am Sonntag, dem 1. September 2024, nicht zur Stimmabgabe ins zuständige Wahllokal gehen. Denn das Kreuz auf dem Wahlzettel kann vorher von zu Hause aus gemacht und per Post versendet werden.

Laut einer Infoseite des Sächsischen Landtags müssen hierzu lediglich die entsprechenden Wahlunterlagen beantragt werden. Dies kann mittlerweile auf unterschiedlichen Wegen passieren.

Landtagswahl in Sachsen 2024: Online, Mail oder per Post - wie kann man eine Briefwahl beantragen?

Auf dem klassischen Weg beginnt der erste Schritt zum Antrag für die Briefwahl mit der Wahlbenachrichtigungskarte, die alle berechtigten Wählerinnen und Wähler meist einige Wochen vor dem Wahltag im Briefkasten haben. Wie der Sächsische Landtag in seiner Infobroschüre schreibt, liegt der Wahlbenachrichtigung auch ein Vordruck zur Beantragung der Briefwahl-Unterlagen bei. Dieser Vordruck müsse ausgefüllt und unterschrieben per Post an die dort genannte Adresse gesandt werden, so das Portal weiter.

Noch unkomplizierter geht der Antrag zur Briefwahl mit ein paar Klicks online. Möglich ist das laut dem Sächsischen Landtag "meist etwa ab sechs Wochen vor dem Wahltag". Um den Antrag auszufüllen, müssen Interessierte auf briefwahl-beantragen.de die sächsische Stadt oder Gemeinde heraussuchen, bei der sie gemeldet sind. Allerdings: Vor allem kleinere Gemeinden haben die Online-Funktion für den Antrag auf eine Briefwahl noch nicht freigeschaltet. Alternativ kann sie per E-Mail beantragt werden. Hierzu brauchen die Behörden folgende Angaben:

Lesen Sie dazu auch

Familienname und Vorname(n)

Geburtsdatum und Wohnanschrift inklusive Straße, Hausnummer, PLZ und Ort

Wie briefwahl-beantragen.de schreibt, sollten dann die Briefwahlunterlagen nach einigen Tagen im Briefkasten liegen.

Briefwahl in Sachsen: Bis wann sollte der Wahlschein abgeschickt werden?

Wichtig ist laut dem Portal zu beachten: Der ausgefüllte Stimmzettel kommt in den beigelegten blauen Umschlag und gehört verschlossen. Getrennt müsse noch das Datum und die Unterschrift auf die "Versicherung an Eides statt zur Briefwahl" auf einem entsprechenden Formular hinterlegt werden. Am Ende komme alles in den roten Wahlbriefumschlag, der der zuständigen Wahlbehörde spätestens am Wahlsonntag bis 18 Uhr vorliegen muss.

Für einen Aufenthaltsort in Deutschland sollte der Wahlbrief nach Empfehlung briefwahl-beantragen.de daher spätestens am dritten Werktag vor der Wahl abgeschickt werden, damit er rechtzeitig eintrifft.

Übrigens: Eine Briefwahl kann natürlich auch für die Europa-Wahlen am 9. Juni 2024 beantragt werden.