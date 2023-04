Deutscher Cousin von Leonardo DiCaprio steht in München vor Gericht

Der deutsche Cousin von Hollywoodstar Leonardi DiCaprio steht in München vor Gericht. Die Anklage liest sich filmreif. Es könnte zu einer prominenten Zeugenaussage kommen.

Leonardo DiCaprio hat als Schauspieler schon so einige kriminelle Charaktere verkörpert. Legendär sind seine Rollen als Hochstapler Frank Abagnale in "Catch me if you Can" aus dem Jahr 2002 und die des kriminellen Börsenmaklers Jordan Belfort in "The Wolf of Wall Street" aus dem Jahr 2013. Nun wird ein Fall in München vor Gericht verhandelt, welcher fast schon nach einem neuen Film des Hollywoodstars klingen könnte. In der Hauptrolle ist aber DiCaprios deutscher Cousin. Und ein Film ist es auch nicht.

DiCaprio-Cousin: Prozess gegen Niklas in den Birken in München beginnt im Mai

Am 4. Mai 2023 beginnt vor dem Schöffengericht in München der Prozess gegen Niklas In den Birken. Der 26-Jährige wurde wegen des Vorwurfs der Hochstapelei angeklagt. Der filmreife Hintergrund: Im Jahr 2018 hatte eine Produktionsfirma aus München einen Hauptdarsteller für ein internationales Filmprojekt gesucht. Laut der Anklage gaukelte In den Birken, der der deutsche Cousin von DiCaprio, der Firma vor, dass Leonardo DiCaprio an der Rolle interessiert sei. Das berichtet Bild. Demnach habe In den Birken behauptet, dass nur noch ein wenig Überzeugungsarbeit von einem engen Vertrauten nötig sei. Beispielsweise von seinem Cousin.

In den Birken verabrede offenbar mit der Produktionsfirma, dass er zwischen ihr und DiCaprio vermittelt. Dafür verlangte er ein Gehalt von 100.000 Euro, welches ihm ausgezahlt wurde. Auch ein Porsche Cayenne als Dienstwagen gehörte zu dem Deal. Um seinen Job zu machen, flog In den Birken dann nach Los Angeles. In der Folge hielt er die Produktionsfirma auf dem Laufenden. Mit immer unglaublicheren und skurrileren Geschichten.

Prozess in München: In den Birken berichtete Produktionsfirma von Treffen mit DiCaprio

Im Mai 2018 fiel In den Birken mit der ersten eindrucksvollen Meldung aus den USA auf. Laut Bild soll er gegenüber der Produktionsfirma behauptet haben, zusammen mit Cousin DiCaprio auf der Hochzeit von Prinz Harry gewesen zu sein. In den Tagen danach soll er mit dem Hollywoodstar auf einer Jacht vor Mallorca gefeiert haben. Auf dieser hätte er ihn dann zu dem Film angesprochen.

Im Juni 2018 folgte die Geschichte von einem Urlaub in Belize (Mittelamerika). Dort soll In den Birken nach seiner Aussage den 13 Seiten langen Text mit DiCaprio durchgegangen sein. Im August 2018 sollte er dann den Schauspieler auf seiner Geburtstagsfeier treffen. Dafür hätte ihm der Prinz von Abu Dhabi, den er als engen Freund von sich und DiCaprio bezeichnete, seine Jacht vor Ibiza geliehen. Doch DiCaprio soll kurz vorher abgesagt haben. Offenbar eine Geschichte zu viel.

Die Produktionsfirma verlor endgültig den Glauben und stellte eine Strafanzeige gegen Niklas In den Birken. Laut dem Unternehmen hätte die angebliche Vermittlung diesem rund 300.000 Euro gekostet. Vor Gericht wird es um einen Schaden von 100.000 Euro gehen. Womöglich mit einem prominenten Gast.

Prozess gegen DiCaprio-Cousin In den Birken: Wird Leonardo DiCaprio als Zeuge nach München geladen?

DiCaprio könnte in dem Prozess als Zeuge geladen werden. Er gab laut Anklage an, dass er schon seit einigen Jahren keinen Kontakt mehr zu seiner deutschen Familie habe. Der Star-Schauspieler war als Sohn der Rechtsanwaltsgehilfin Irmelin Indenbirken-DiCaprio, Geburtsname Indenbirken, geboren worden. Zu seiner deutschen Großmutter Helene Indenbirken hatte er ein enges Verhältnis. DiCaprio war 2008 nach Deutschland gereist. Er wollte wegen ihres besorgniserregenden Gesundheitszustands bei ihr sein. Wenige Tage später starb Helene Indenbirken im Alter von 93 Jahren in ihrer Heimat in Oer-Erkenschwick bei Recklinghausen.

Der Anwalt der Münchner Filmfirma glaubt, dass DiCaprio als prominenter Zeuge Teil des Prozesses sein könnte. "Wenn der Beklagte vor Gericht bei seiner Version bleibt, dann ist zu erwarten, dass Leonardo DiCaprio als Zeuge geladen wird", zitiert Bild Alexander Stevens. Niklas In den Birken äußerte sich vor dem Prozessbeginn bisher nicht.